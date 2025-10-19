Генштаб зафиксировал за прошедшие сутки 223 боевых столкновения

За прошедшие сутки, 18 октября, между украинскими войсками и российскими захватчиками произошло 223 боевых столкновения. Наиболее интенсивные бои шли на Покровском, Александровском и Купянском направлениях. Силы обороны отбили десятки штурмов и поразили восемь районов скопления живой силы и техники противника. Об этом информирует в сводке Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00 19 октября, за прошедшие сутки на российско-украинском фронте зафиксировано 223 боевых столкновения.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 84 авиационных удара, применили три ракеты и сбросили 193 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 6343 дрона-камикадзе и совершили 5114 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 – из реактивных систем залпового огня - говорится в отчете.

Отмечается, что агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Сподобовка, Лозовая Харьковской области; Долинка, Степногорск Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых бомб, а также совершил 162 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Купянск, Петропавловка и в сторону Малой Шапковки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Среднее и Заречное.

На Славянском направлении, в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и Выемка, противник восемь раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения, захватчик атаковал в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Плещеевки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоекономическое, Красный Лиман, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое и Котляровка.

На Александровском направлении враг 16 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Сосновка, Вороне, Новониколаевка, Новогригорьевка и Малиновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник дважды наступал в районе населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1000 человек. Также украинские воины обезвредили танк, три боевые бронированные машины, 45 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 444 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 126 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

На Запорожском направлении российские оккупанты оставляют раненых умирать на позициях, не предоставляя им эвакуации и медицинской помощи. Командование предпочитает не рисковать техникой, чем спасать солдат.

