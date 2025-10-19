Генштаб зафиксировал за прошедшие сутки 223 боевых столкновения

$41.640.00
48.520.00
ukenru
18 октября, 21:14 • 16317 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 31160 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 31494 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 35912 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 47816 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 69360 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 47253 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49308 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36975 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 25815 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
94%
748мм
Популярные новости
Большинство немцев против выплат Bürgergeld украинским беженцам18 октября, 22:28 • 12288 просмотра
Аналог Shahed с искусственным интеллектом: США и Украина создали беспилотник с дальностью полета до 1600 км18 октября, 23:56 • 7628 просмотра
Финансовая и военная поддержка Украины со стороны Запада заметно сократилась - СМИ19 октября, 00:21 • 10903 просмотра
Россия приступила к изготовлению прототипа одномоторного истребителя Су-7502:24 • 4334 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется04:31 • 6692 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 96467 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 119215 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 143168 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 107770 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 132794 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 26512 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 41773 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 47023 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 74777 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 121457 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Вашингтон Пост
Хранитель
Су-57

Генштаб зафиксировал за прошедшие сутки 223 боевых столкновения

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

19 октября 2025 года начались 1334-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии. За прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения, оккупанты нанесли 1 ракетный и 84 авиационных удара, применили 6343 дрона-камикадзе и совершили 5114 обстрелов.

Генштаб зафиксировал за прошедшие сутки 223 боевых столкновения

За прошедшие сутки, 18 октября, между украинскими войсками и российскими захватчиками произошло 223 боевых столкновения. Наиболее интенсивные бои шли на Покровском, Александровском и Купянском направлениях. Силы обороны отбили десятки штурмов и поразили восемь районов скопления живой силы и техники противника. Об этом информирует в сводке Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00 19 октября, за прошедшие сутки на российско-украинском фронте зафиксировано 223 боевых столкновения.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 84 авиационных удара, применили три ракеты и сбросили 193 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 6343 дрона-камикадзе и совершили 5114 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 – из реактивных систем залпового огня

- говорится в отчете.

Отмечается, что агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Сподобовка, Лозовая Харьковской области; Долинка, Степногорск Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых бомб, а также совершил 162 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Купянск, Петропавловка и в сторону Малой Шапковки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Среднее и Заречное.

На Славянском направлении, в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и Выемка, противник восемь раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения, захватчик атаковал в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Плещеевки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоекономическое, Красный Лиман, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое и Котляровка.

На Александровском направлении враг 16 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Сосновка, Вороне, Новониколаевка, Новогригорьевка и Малиновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник дважды наступал в районе населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1000 человек. Также украинские воины обезвредили танк, три боевые бронированные машины, 45 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 444 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 126 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

На Запорожском направлении российские оккупанты оставляют раненых умирать на позициях, не предоставляя им эвакуации и медицинской помощи. Командование предпочитает не рисковать техникой, чем спасать солдат.

российские войска продвинулись в Запорожской и Донецкой областях - DeepState18.10.25, 23:36 • 3020 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Харьковская область
Запорожская область
Херсонская область
Украина
Купянск