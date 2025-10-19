российские войска продвинулись в Запорожской и Донецкой областях - DeepState
Киев • УНН
российские оккупанты имеют территориальные продвижения вблизи Новоивановки, Торского и в Покровске. Это стало известно после обновления карты боевых действий мониторинговым проектом DeepState 18 октября.
Детали
В субботу, 18 октября аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, оккупанты имеют успех вблизи Новоивановки (село Гуляйпольской городской общины Пологовского района Запорожской области), Торского (село в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области) и в Покровске (административный центр Покровской городской общины и Покровского района Донецкой области).
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новоивановки, Торского и в Покровске", - говорится в сообщении.
Напомним
С начала суток, 18 октября на российско-украинском фронте зафиксировано 116 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении, где армия РФ 39 раз атаковала позиции Сил обороны.
