російські війська просунулися на Запоріжжі та Донеччині - DeepState
Київ • УНН
російські окупанти мають територіальні просування поблизу Новоіванівки, Торського та у Покровську. Це стало відомо після оновлення мапи бойових дій моніторинговим проєктом DeepState 18 жовтня.
Деталі
У суботу, 18 жовтня аналітики DeepDtate оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, окупанти мають успіх поблизу Новоіванівки (село Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), Торського (село в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області) та у Покровську (адміністративний центр Покровської міської громади та Покровського району Донецької області).
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Торського та у Покровську", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
Від початку доби, 18 жовтня на російсько-українському фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку, де армія РФ 39 разів атакувала позиції Сил оборони.
