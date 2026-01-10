“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність

Співачка Аліна Гросу вперше стане мамою. Співачка презентувала кліп "Жити на повну", в якому показала свого чоловіка та оголосила про радісну новину. Про це пише УНН з посиланням на соцмережі співачки.

Там де є любов - завжди є продовження. Ми живемо у важкі часи. Але так хочеться кожному побажати щастя, маленького щастя котре би зігрівало серце у будь-який час або було під серцем. Життя одне і як би важко воно не давалося - живіть на повну (по можливості), кохайте на повну (попри все), відпускайте тих, хто не цінує і цінуйте тих, хто завжди поряд. І головне, цінуйте себе. Люблю вас безмежно і дякую, що ви в мене є. Я сама в шоці і досі не віриться, що скоро у нас зʼявиться маленьке персональне щастячко - написала Гросу.

Також Гросу сьогодні презентувала кліп на пісню "Жити на повну" разом із "загадковим виконавцем Don Maron", який, ймовірно, є чоловіком Гросу - Романом Полянським.

GROSU представила новий сингл "Жити на повну" - четверту спільну роботу із загадковим виконавцем Don Maron і водночас найособистішу пісню в її дискографії. Цього разу артистка не просто співає про почуття - вона відкриває двері у своє приватне життя, показуючи, як виглядає справжнє щастя без прикрас і ідеалізації - йдеться в описі до кліпу.

Також вказується, що трек "Жити на повну" - це про те, важливо насправді: бути поруч із коханою людиною, будувати спільне життя, мріяти про дітей і просто насолоджуватись кожним моментом разом.

Кліп до композиції став справжнім сюрпризом для шанувальників: уперше GROSU показує своє сімейне життя і водночас ділиться найважливішою новиною - артистка чекає на первістка. Правда, обличчя коханого залишається таємницею: в кадрі він з'являється лише зі спини або в шарфі, зберігаючи приватність. Натомість глядачі бачать щирі, теплі моменти: спільний відпочинок у горах, прикрашання ялинки, ігри з собакою та затишок, який не потребує слів. У відео також є тонкі натяки на важливі зміни в житті пари - святкування гендер-парті лише у двох. Співачка тримає інтригу - і обіцяє надати більше відповідей в наступній роботі - зазнається в описі.

Зйомки проходили в Каліфорнії, у національному парку Секвоя. У кліпі можна побачити всі чотири сезони: зиму, весну, літо й осінь - повний природний цикл, який стає метафорою спільного життя. Як дерево проживає тисячоліття, змінюючи листя та пристосовуючись до кожного сезону, так і справжні стосунки проходять через різні етапи, залишаючись міцними та живими.

