Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила

С 2019 года в Украине ужесточили ответственность за нарушение правил перевозки детей. Штраф за такое нарушение составляет 510 гривен, а за повторное нарушение - 850 гривен. Как рассказал в комментарии УНН первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, статистика показывает, что водители не стали пренебрегать правилами чаще, но они и не стали ответственнее.

Штраф за отсутствие автокресла: сколько случаев зафиксировали в этом году

Как напомнил Белошицкий, согласно пункту ПДД 21.11 водителю запрещается перевозить детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией данного транспортного средства; на заднем сиденье мотоцикла и мопеда, кроме:

транспортных средств, осуществляющих регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, при условии соблюдения установленных правилами ограничений скорости движения;

специализированных санитарных автомобилей бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, оперативных транспортных средств Минобороны, МВД, Национальной полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, Службы безопасности, Управления государственной охраны при выполнении ими неотложного служебного задания.

То есть, чтобы обеспечить безопасность ребенка в автомобиле, необходимо всегда использовать детские удерживающие системы. В это понятие входят: автокресла, бустеры и автолюльки для младенцев - отмечает Белошицкий.

Он отметил, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

впервые в течение года - в размере 510 гривен;

повторно в течение года - в размере 850 гривен.

Как сообщили в Департаменте патрульной полиции в ответ на запрос УНН, полицейскими территориальных подразделений Национальной полиции Украины по части десятой статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил перевозки детей - ред.) составлено 10 574 постановления, а с 1 декабря 2025 года по 30 ноября 2025 года - 9 804 материалов об административном правонарушении.

В то же время Белошицкий сообщил, что по состоянию на 22 декабря полицейские в период с 1 декабря по 21 декабря вынесли 10 324 постановления за нарушение подпункта "б" пункта 21.11 ПДД.

Реальная безопасность: почему перевозка детей без автокресла - критическое нарушение

Самым распространенным нарушением остается перевозка детей без детских удерживающих систем, если рост ребенка менее 150 см. Еще нередко бывает, когда родители держат детей на руках. Или же то же неправильное использование детских удерживающих систем, например: ребенок в кресле, но не пристегнут, ремни безопасности не зафиксированы или слишком ослаблены, или автокресло, бустер или люлька не закреплены в автомобиле должным образом - говорит Белошицкий.

По его словам, также встречается несоответствие детской удерживающей системы росту ребенка или использование бустера или обычного ремня без автокресла.

Также и вы, наверное, не раз замечали, когда родители перевозят детей на переднем сиденье. И здесь стоит напомнить, что на переднем сиденье разрешается перевозить детей в возрасте до 3 лет. И только при условии, что детская система установлена против направления движения, а фронтальная подушка безопасности выключена. Поэтому характеристики детской удерживающей системы должны соответствовать массе и росту ребенка, который в ней перевозится. И дети должны находиться в пристегнутом положении, а не просто сидеть в них - добавляет Белошицкий.

Кроме того, он подчеркивает, что патрульные обязательно учитывают не только наличие удерживающей системы, но и правильность использования. Если кресло есть, но ребенок в нем непристегнут, ремни ослаблены или кресло установлено с нарушением инструкции - это считается нарушением правил перевозки детей.

Знаете, цифры говорят, что ситуация не изменилась: более 10 тысяч нарушений как в прошлом году, так и в этом. Но за каждой этой цифрой я вижу не просто штраф, а потенциальную опасность для ребенка. Статистика показывает, что водители не стали пренебрегать правилами чаще, но они и не стали ответственнее. К сожалению, многие до сих пор воспринимают детскую удерживающую систему как средство избежать штрафа, хотя на самом деле - это важный шаг в защите ребенка при резком торможении или ДТП - отмечает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Такси и перевозка детей без автокресла

Как отметил Белошицкий, патрульные нечасто фиксируют случаи отсутствия автокресел у перевозчиков. "И перевозчик, и водитель такси имеют право отказать в поездке таким пассажирам. Они понимают риски: если произойдет ДТП, отвечать будет именно водитель, который согласился на перевозку без кресла. Но главное здесь даже не штрафы, а здоровье. Если нет автокресла, риск травмировать ребенка во время аварии возрастает в разы. Поэтому очень важно, чтобы заказчики при вызове такси сразу предупреждали оператора, что едут с ребенком. Это прежде всего вопрос безопасности, а уже потом - ответственности", - резюмировал Белошицкий.

