Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы

Самыми распространенными причинами ДТП с пострадавшими остаются превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, нарушение правил маневрирования, управление автомобилем в состоянии опьянения и т.д. В Патрульной полиции Украины дали советы, как избежать или уменьшить риск аварий, передает УНН.

Правоохранители остановились на ключевых моментах.

Скоростной режим

В полиции советуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, совершать плавные маневры, тормозить и стартовать без резких движений. Также стоит учитывать состояние дороги и погодные условия: во время дождя, листопада, снегопада и гололеда тормозной путь возрастает, поэтому интервал и дистанцию между авто стоит увеличить. В осенне-зимний период также стоит сменить шины на зимние.

Проезд перекрестков

Украинцев призывают быть внимательными на перекрестках, соблюдать сигналы регулировщика, светофоров и требования дорожных знаков. На перекрестках водитель должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, движущимся прямо в попутном направлении.

Запрещается выезжать на любой перекресток, если образовался затор, который заставит водителя остановиться на перекрестке, что создаст препятствие для движения других участников.

Темное время суток или условия недостаточной видимости

Водителям советуют помнить о том, что на пешеходном переходе преимущество в движении имеют пешеходы, и плавно снижать скорость перед ним.

Пешеходам советуют двигаться по освещенным участкам, где это возможно, использовать светоотражающие элементы на одежде или аксессуарах, переходить дорогу только в определенных местах и прежде чем ступать на проезжую часть, убедиться, что водитель вас видит.

Маневрирование

Выезд на встречную полосу является маневром, который в случае аварии приводит к наиболее тяжелым последствиям. По возможности, водителям советуют избегать маневрирования, предусматривающего выезд на встречную полосу. Если же избежать такого маневра невозможно, совершать его исключительно на прямых участках, хорошо просматриваемых на большое расстояние.

Перестроение

Двигаясь по дороге, стоит придерживаться разметки дорожных полос. Если необходимо перейти в другую полосу, обязательно сообщите о своем намерении, включив сигнал поворота. Необходимо также уступить тем автомобилям, которые движутся по полосе, в которую вы собрались перестроиться.

Управление в состоянии опьянения

Строго запрещено садиться за руль в нетрезвом состоянии или передавать управление нетрезвому водителю. Управление транспортным средством требует внимания, трезвости, отдыха и надлежащего самочувствия. Стоит заказать такси или драйвера, если употребляли алкоголь или плохо себя чувствуете.

Остановки общественного транспорта

Остановки общественного транспорта также являются местами концентрации ДТП с пострадавшими. Чаще всего это бывает так: человек видит автобус/троллейбус и бросается бежать через дорогу, надеясь успеть, пока тот не уехал. Чтобы избежать аварии, водителям советуют уменьшать скорость еще при приближении к остановке общественного транспорта, чтобы в случае непредвиденной ситуации вовремя среагировать.

Внимание за рулем

Во время движения водители должны сосредоточиваться исключительно на дорожной ситуации. Перед поездкой нужно настроить навигатор, зеркала и подготовить автомобиль к движению. Для разговора во время движения использовать гарнитуру hands-free или систему громкой связи. А еще лучше — остановить авто без нарушений, если на звонок нужно ответить срочно.

Ремни безопасности

В соответствии с пунктом 2.3.в ПДД Украины водитель обязан на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, непристегнутых ремнями безопасности. Также обязательно используйте удерживающие системы для перевозки детей.

Также в полиции призывают соблюдать правила дорожного движения и беречь себя.

