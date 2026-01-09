Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений
Киев • УНН
10 января во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.
Во всех регионах Украины завтра будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 10 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
По данным компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
