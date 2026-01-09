Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений

Во всех регионах Украины завтра будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 10 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

По данным компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - резюмировали в У Укрэнерго.

