Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений

14:55
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
Трамп одобрил законопроект об антироссийских санкциях, но надеется, что он не понадобится9 января, 05:44
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные9 января, 07:00
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД9 января, 07:16
НАТО или Гренландия? Трамп оказался перед нелегким выбором - Politico9 января, 07:17
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления09:56
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Алексей Белошицкий
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Львов
Днепропетровская область
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото

Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений

Киев • УНН

 • 290 просмотра

10 января во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.

Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений

Во всех регионах Украины завтра будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 10 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

По данным компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе 

- резюмировали в У Укрэнерго.

россия ударила по энергетике, задело посольство Катара: Зеленский указал на необходимость реакции, прежде всего США, на атаку рф с "орешником"09.01.26, 10:41 • 3680 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина