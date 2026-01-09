Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров

Президент Украины и украинская делегация готовы отправиться в США для продолжения переговоров, направленных на ускорение достижения справедливого мира. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

По словам министра, украинская сторона настроена на продолжение диалога с США и готова к поездке в случае соответствующего приглашения.

Если будет соответствующий сигнал с американской стороны - украинская сторона готова отбыть для продолжения переговоров с США - подчеркнул Сибига.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас Президент Украины ожидает детальный отчет от руководителя и членов делегации относительно результатов переговоров в Париже, отметив, что по итогам встреч есть прогресс.

Как Президент, так и украинская делегация готовы отправиться в США, для максимального ускорения приближения справедливого мира для Украины. Вы знаете, что сейчас в Париже завершились переговоры между украинской и американскими делегациями. Глава государства ожидает детальный отчет от руководителя делегации, членов делегации относительно того прогресса, который достигнут, а мы имеем именно прогресс - резюмировал глава МИД.

Напомним

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил о плодотворных переговорах в Париже с советниками по нацбезопасности и делегацией США относительно гарантий безопасности. Он также встретился с руководителем французской военной разведки генералом Жаком Лангладом де Монгро.