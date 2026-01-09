Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров

$42.990.27
Эксклюзив
12:35
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
11:53
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
09:38
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки рф, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления рф о применении "орешника"
06:46
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзивы
Теги
Трамп готов защищать Украину, но есть нюанс – NYT9 января, 03:02 • 24681 просмотра
Комбинированная атака на Киев: 4 погибших, 19 пострадавших, повреждение инфраструктуры9 января, 03:31 • 6574 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные07:00 • 26508 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД07:16 • 19101 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления09:56 • 16255 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 44945 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 72527 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 48199 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 97397 просмотра
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Виктор Ляшко
Кайя Каллас
Украина
Львовская область
Львов
Днепр
Соединённые Штаты
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 51732 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 54474 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 76709 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 95307 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 136100 просмотра
Отопление
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Фокс Ньюс

Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров

Киев • УНН

 828 просмотра

Украинская делегация и Президент Украины готовы отправиться в США для продолжения переговоров по достижению справедливого мира. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о наличии прогресса после переговоров в Париже.

Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров

Президент Украины и украинская делегация готовы отправиться в США для продолжения переговоров, направленных на ускорение достижения справедливого мира. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

По словам министра, украинская сторона настроена на продолжение диалога с США и готова к поездке в случае соответствующего приглашения.

Если будет соответствующий сигнал с американской стороны - украинская сторона готова отбыть для продолжения переговоров с США 

- подчеркнул Сибига.

Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом08.01.26, 14:09 • 17188 просмотров

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас Президент Украины ожидает детальный отчет от руководителя и членов делегации относительно результатов переговоров в Париже, отметив, что по итогам встреч есть прогресс.

Как Президент, так и украинская делегация готовы отправиться в США, для максимального ускорения приближения справедливого мира для Украины. Вы знаете, что сейчас в Париже завершились переговоры между украинской и американскими делегациями. Глава государства ожидает детальный отчет от руководителя делегации, членов делегации относительно того прогресса, который достигнут, а мы имеем именно прогресс 

- резюмировал глава МИД.

Ожидаем фидбек от рф: Зеленский заявил, что Украина представила США варианты финализации базовой рамки для окончания войны08.01.26, 14:24 • 3072 просмотра

Напомним

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил о плодотворных переговорах в Париже с советниками по нацбезопасности и делегацией США относительно гарантий безопасности. Он также встретился с руководителем французской военной разведки генералом Жаком Лангладом де Монгро.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Дипломатка
Париж
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты
Украина