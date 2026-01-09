Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
Киев • УНН
Украинская делегация и Президент Украины готовы отправиться в США для продолжения переговоров по достижению справедливого мира. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о наличии прогресса после переговоров в Париже.
Президент Украины и украинская делегация готовы отправиться в США для продолжения переговоров, направленных на ускорение достижения справедливого мира. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
По словам министра, украинская сторона настроена на продолжение диалога с США и готова к поездке в случае соответствующего приглашения.
Если будет соответствующий сигнал с американской стороны - украинская сторона готова отбыть для продолжения переговоров с США
Кроме того, он подчеркнул, что сейчас Президент Украины ожидает детальный отчет от руководителя и членов делегации относительно результатов переговоров в Париже, отметив, что по итогам встреч есть прогресс.
Как Президент, так и украинская делегация готовы отправиться в США, для максимального ускорения приближения справедливого мира для Украины. Вы знаете, что сейчас в Париже завершились переговоры между украинской и американскими делегациями. Глава государства ожидает детальный отчет от руководителя делегации, членов делегации относительно того прогресса, который достигнут, а мы имеем именно прогресс
Напомним
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил о плодотворных переговорах в Париже с советниками по нацбезопасности и делегацией США относительно гарантий безопасности. Он также встретился с руководителем французской военной разведки генералом Жаком Лангладом де Монгро.