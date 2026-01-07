$42.560.14
Ексклюзив
16:27 • 738 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 1706 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 3244 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 10334 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 15655 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 21558 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 22152 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 22856 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 17991 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17054 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Не тільки переговори із делегацією США: Буданов у Парижі зустрівся із керівником французької воєнної розвідки

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Голова Офісу Президента Кирило Буданов повідомив про плідні переговори в Парижі з радниками з нацбезпеки та делегацією США щодо гарантій безпеки. Він також зустрівся з керівником французької воєнної розвідки генералом Жаком Лангладом де Монгро.

Не тільки переговори із делегацією США: Буданов у Парижі зустрівся із керівником французької воєнної розвідки

Голова Офісу Президента Кирило Буданов розповів подробиці розмови з радниками з питань національної безпеки та зустріч із делегацією США, а також додав - мав зустріч із колегами з французької воєнної розвідки, передає УНН.

Другий день перемовин з партнерами у Парижі. На порядку денному — безпека та мир. Мали плідну розмову з радниками з питань національної безпеки та зустріч із делегацією США. Ключові теми: гарантії безпеки та координація подальших кроків для наближення справедливого миру 

- повідомив глава ОП.

Буданов також "провів професійну зустріч із колегами з французької воєнної розвідки та особисто її керівником — генералом Жаком Лангладом де Монгро".

Глава ОП подякував партнерам за конструктивний діалог та підтримку України.

Нагадаємо

Як повідомив Президент Зеленський, 7 січня в Парижі команди України та США мали продовжити роботу над гарантіями безпеки і базовою рамкою для закінчення війни. Від України - керівник Офісу Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, генерал Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Сергій Кислиця й радник Офісу Президента Олександр Бевз. 

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Париж
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна