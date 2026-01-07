Не тільки переговори із делегацією США: Буданов у Парижі зустрівся із керівником французької воєнної розвідки
Голова Офісу Президента Кирило Буданов повідомив про плідні переговори в Парижі з радниками з нацбезпеки та делегацією США щодо гарантій безпеки. Він також зустрівся з керівником французької воєнної розвідки генералом Жаком Лангладом де Монгро.
Голова Офісу Президента Кирило Буданов розповів подробиці розмови з радниками з питань національної безпеки та зустріч із делегацією США, а також додав - мав зустріч із колегами з французької воєнної розвідки, передає УНН.
Другий день перемовин з партнерами у Парижі. На порядку денному — безпека та мир. Мали плідну розмову з радниками з питань національної безпеки та зустріч із делегацією США. Ключові теми: гарантії безпеки та координація подальших кроків для наближення справедливого миру
Буданов також "провів професійну зустріч із колегами з французької воєнної розвідки та особисто її керівником — генералом Жаком Лангладом де Монгро".
Глава ОП подякував партнерам за конструктивний діалог та підтримку України.
Як повідомив Президент Зеленський, 7 січня в Парижі команди України та США мали продовжити роботу над гарантіями безпеки і базовою рамкою для закінчення війни. Від України - керівник Офісу Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, генерал Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Сергій Кислиця й радник Офісу Президента Олександр Бевз.