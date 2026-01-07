Не только переговоры с делегацией США: Буданов в Париже встретился с руководителем французской военной разведки
Киев • УНН
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил о плодотворных переговорах в Париже с советниками по нацбезопасности и делегацией США относительно гарантий безопасности. Он также встретился с руководителем французской военной разведки генералом Жаком Лангладом де Монгро.
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов рассказал подробности разговора с советниками по вопросам национальной безопасности и встрече с делегацией США, а также добавил - имел встречу с коллегами из французской военной разведки, передает УНН.
Второй день переговоров с партнерами в Париже. На повестке дня — безопасность и мир. Состоялся плодотворный разговор с советниками по вопросам национальной безопасности и встреча с делегацией США. Ключевые темы: гарантии безопасности и координация дальнейших шагов для приближения справедливого мира
Буданов также "провел профессиональную встречу с коллегами из французской военной разведки и лично ее руководителем — генералом Жаком Лангладом де Монгро".
Глава ОП поблагодарил партнеров за конструктивный диалог и поддержку Украины.
Напомним
Как сообщил Президент Зеленский, 7 января в Париже команды Украины и США должны были продолжить работу над гарантиями безопасности и базовой рамкой для окончания войны. От Украины - руководитель Офиса Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, генерал Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Сергей Кислица и советник Офиса Президента Александр Бевз.