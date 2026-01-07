Не только переговоры с делегацией США: Буданов в Париже встретился с руководителем французской военной разведки

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов рассказал подробности разговора с советниками по вопросам национальной безопасности и встрече с делегацией США, а также добавил - имел встречу с коллегами из французской военной разведки, передает УНН.

Второй день переговоров с партнерами в Париже. На повестке дня — безопасность и мир. Состоялся плодотворный разговор с советниками по вопросам национальной безопасности и встреча с делегацией США. Ключевые темы: гарантии безопасности и координация дальнейших шагов для приближения справедливого мира