Эксклюзив
16:27 • 850 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 1842 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 3344 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
13:11 • 10379 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 15694 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 21608 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 22184 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 22880 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 17996 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17056 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Не только переговоры с делегацией США: Буданов в Париже встретился с руководителем французской военной разведки

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил о плодотворных переговорах в Париже с советниками по нацбезопасности и делегацией США относительно гарантий безопасности. Он также встретился с руководителем французской военной разведки генералом Жаком Лангладом де Монгро.

Не только переговоры с делегацией США: Буданов в Париже встретился с руководителем французской военной разведки

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов рассказал подробности разговора с советниками по вопросам национальной безопасности и встрече с делегацией США, а также добавил - имел встречу с коллегами из французской военной разведки, передает УНН.

Второй день переговоров с партнерами в Париже. На повестке дня — безопасность и мир. Состоялся плодотворный разговор с советниками по вопросам национальной безопасности и встреча с делегацией США. Ключевые темы: гарантии безопасности и координация дальнейших шагов для приближения справедливого мира 

- сообщил глава ОП.

Буданов также "провел профессиональную встречу с коллегами из французской военной разведки и лично ее руководителем — генералом Жаком Лангладом де Монгро".

Глава ОП поблагодарил партнеров за конструктивный диалог и поддержку Украины.

Напомним

Как сообщил Президент Зеленский, 7 января в Париже команды Украины и США должны были продолжить работу над гарантиями безопасности и базовой рамкой для окончания войны. От Украины - руководитель Офиса Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, генерал Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Сергей Кислица и советник Офиса Президента Александр Бевз. 

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Андрей Гнатов
Рустем Умеров
Сергей Кислыця
Париж
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина