Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 13319 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 42091 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 36751 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 26546 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 33237 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 30576 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 47283 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 56183 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 53652 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85636 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Верховный суд США начал процесс масштабного возврата средств после отмены тарифов Трампа

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Суд обязал таможенную службу автоматически вернуть средства 330 тысячам компаний. Выплаты не касаются конечных потребителей и могут длиться несколько лет.

Верховный суд США начал процесс масштабного возврата средств после отмены тарифов Трампа
Фото: AP

Международный торговый суд США издал распоряжение, согласно которому Таможенная и пограничная служба должна автоматически вернуть средства всем импортерам, которые платили пошлины по закону IEEPA. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Это решение стало логическим продолжением постановления Верховного суда от 20 февраля, признавшего введенные администрацией Дональда Трампа тарифы незаконными. По предварительным оценкам, сумма возмещений может достичь 166 миллиардов долларов, что охватывает более 53 миллионов транзакций от 330 тысяч компаний.

Кто имеет право на получение выплат

Согласно уточненному распоряжению судьи Ричарда Итона, право на возмещение имеют все зарегистрированные импортеры, независимо от того, подавали ли они индивидуальные иски в суд. Возврат средств касается товаров, процедура ликвидации пошлин по которым еще не завершена или не стала окончательной.

Коалиция из 24 штатов подала судебный иск против новых глобальных тарифов Трампа06.03.26, 03:20 • 7992 просмотра

В то же время механизм не предусматривает выплат конечным потребителям или коммерческим клиентам, хотя именно они фактически оплачивали эти тарифы из-за роста розничных цен.

Все зарегистрированные импортеры, чьи записи подлежали налогообложению пошлиной IEEPA, имеют право воспользоваться решением суда. Правительство не будет выплачивать возмещение конечным коммерческим клиентам или индивидуальным потребителям, даже если они фактически понесли расходы

– пояснил судья Ричард Итон.

Технические задержки и сроки реализации

Таможенная служба США уже заявила о логистической невозможности немедленного выполнения приказа из-за беспрецедентного объема операций. Сейчас ведомство разрабатывает новую цифровую функцию для автоматизации выплат, на подготовку которой понадобится не менее 45 дней. Юристы предупреждают бизнес, что несмотря на оптимистичные прогнозы, реальное получение денег на счета может затянуться на несколько месяцев из-за возможных апелляций со стороны правительства.

Мы в конечном итоге проведем в суде следующие пять лет. Это будет многолетний беспорядок, поскольку объем возмещений является чрезвычайным для государственной системы

– спрогнозировал президент Трамп во время пресс-конференции.

Эксперты советуют компаниям уже сейчас упорядочивать свои импортные данные и готовиться к потенциальным судебным спорам с клиентами, которые могут требовать свою долю от полученных компенсаций.

Британия рискует понести наибольшие экономические потери из-за новой тарифной политики Трампа23.02.26, 03:01 • 6039 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты