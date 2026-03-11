Верховный суд США начал процесс масштабного возврата средств после отмены тарифов Трампа

Фото: AP

Международный торговый суд США издал распоряжение, согласно которому Таможенная и пограничная служба должна автоматически вернуть средства всем импортерам, которые платили пошлины по закону IEEPA. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Это решение стало логическим продолжением постановления Верховного суда от 20 февраля, признавшего введенные администрацией Дональда Трампа тарифы незаконными. По предварительным оценкам, сумма возмещений может достичь 166 миллиардов долларов, что охватывает более 53 миллионов транзакций от 330 тысяч компаний.

Кто имеет право на получение выплат

Согласно уточненному распоряжению судьи Ричарда Итона, право на возмещение имеют все зарегистрированные импортеры, независимо от того, подавали ли они индивидуальные иски в суд. Возврат средств касается товаров, процедура ликвидации пошлин по которым еще не завершена или не стала окончательной.

В то же время механизм не предусматривает выплат конечным потребителям или коммерческим клиентам, хотя именно они фактически оплачивали эти тарифы из-за роста розничных цен.

Все зарегистрированные импортеры, чьи записи подлежали налогообложению пошлиной IEEPA, имеют право воспользоваться решением суда. Правительство не будет выплачивать возмещение конечным коммерческим клиентам или индивидуальным потребителям, даже если они фактически понесли расходы – пояснил судья Ричард Итон.

Технические задержки и сроки реализации

Таможенная служба США уже заявила о логистической невозможности немедленного выполнения приказа из-за беспрецедентного объема операций. Сейчас ведомство разрабатывает новую цифровую функцию для автоматизации выплат, на подготовку которой понадобится не менее 45 дней. Юристы предупреждают бизнес, что несмотря на оптимистичные прогнозы, реальное получение денег на счета может затянуться на несколько месяцев из-за возможных апелляций со стороны правительства.

Мы в конечном итоге проведем в суде следующие пять лет. Это будет многолетний беспорядок, поскольку объем возмещений является чрезвычайным для государственной системы – спрогнозировал президент Трамп во время пресс-конференции.

Эксперты советуют компаниям уже сейчас упорядочивать свои импортные данные и готовиться к потенциальным судебным спорам с клиентами, которые могут требовать свою долю от полученных компенсаций.

