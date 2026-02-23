Британия рискует понести наибольшие экономические потери из-за новой тарифной политики Трампа

Анализ экономических показателей свидетельствует о том, что Великобритания может стать страной, которая больше всего пострадает от введения новых импортных пошлин администрацией США. Из-за высокой доли экспорта услуг и товаров на американский рынок, британская экономика оказывается наиболее уязвимой к протекционистским мерам Вашингтона по сравнению с другими торговыми партнерами. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно прогнозам Goldman Sachs, введение Трампом общего 10-процентного тарифа на весь импорт приведет к существенному снижению экономического роста Соединенного Королевства. Ожидается, что такие меры повлекут за собой падение курса фунта стерлингов и заставят Банк Англии пересмотреть свою монетарную политику из-за рисков инфляции. Наибольший удар примут секторы автомобилестроения и фармацевтики, традиционно ориентированные на потребителей в США.

Реакция Лондона и глобальные торговые риски

Британские чиновники пытаются найти пути для смягчения последствий новой американской политики, однако пока не получили никаких гарантий относительно исключений для Лондона.

Трамп ввел глобальные 10-процентные пошлины в ответ на решение Верховного суда

Ситуация осложняется тем, что Британия больше не является частью торгового блока ЕС, что ограничивает ее возможности для коллективного давления на Белый дом. Эксперты Bloomberg отмечают, что в условиях глобальной торговой войны Великобритания рискует оказаться в изоляции, что приведет к длительному периоду экономической нестабильности.

