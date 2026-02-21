Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран

$43.270.00
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 14948 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 16411 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 15710 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 16351 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 23868 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 34328 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26980 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30912 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 28491 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 12825 просмотра
10-летняя девочка умерла в реанимации Никополя от многочисленных травм, мачехе объявлено подозрение - Генпрокурор Кравченко21 февраля, 08:38 • 6192 просмотра
Ночная атака рф нанесла значительные разрушения объекту энергетики в Одесской области - ДТЭК21 февраля, 08:45 • 8062 просмотра
Нейтральным спортсменам, как из рф и беларуси, разрешили появиться на закрытии Олимпиады-202621 февраля, 08:59 • 4440 просмотра
Похитили и убили ребенка и женщину - в Запорожье двум мужчинам вынесли приговор13:35 • 5942 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 36623 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 45908 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 57502 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 73241 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 110987 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Музыкант
Роберт Фицо
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Село
Днепропетровская область
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto15:47 • 2694 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 12889 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 15882 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 13844 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 16620 просмотра
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Фильм

Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран

Киев • УНН

 • 1540 просмотра

Дональд Трамп заявил о повышении пошлин до 15% для всех стран. Он также отметил, что вскоре тарифы могут вырасти еще больше.

Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что повысит пошлины с 10% до 15% для всех стран после того, как прочитал решение суда. По его словам, "вскоре" он сможет сделать тарифы еще больше. Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает УНН.

Детали

Я, как президент США, немедленно повышаю мировой тариф в размере 10% для стран, многие из которых десятилетиями "обкрадывали" США безнаказанно (пока не пришел я), до полностью разрешенного и юридически обоснованного уровня в 15%

- говорится в сообщении Трампа.

Он добавил, что в течение следующих месяцев его администрация "определит и введет новые, юридически допустимые тарифы".

Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10-процентной пошлины на весь импорт. Это решение принято после того, как Верховный суд признал предыдущие тарифы незаконными.

Евгений Устименко

