Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о повышении пошлин до 15% для всех стран. Он также отметил, что вскоре тарифы могут вырасти еще больше.
Президент США Дональд Трамп заявил, что повысит пошлины с 10% до 15% для всех стран после того, как прочитал решение суда. По его словам, "вскоре" он сможет сделать тарифы еще больше. Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает УНН.
Детали
Я, как президент США, немедленно повышаю мировой тариф в размере 10% для стран, многие из которых десятилетиями "обкрадывали" США безнаказанно (пока не пришел я), до полностью разрешенного и юридически обоснованного уровня в 15%
Он добавил, что в течение следующих месяцев его администрация "определит и введет новые, юридически допустимые тарифы".
Напомним
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10-процентной пошлины на весь импорт. Это решение принято после того, как Верховный суд признал предыдущие тарифы незаконными.