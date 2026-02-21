Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про підвищення мит до 15% для всіх країн. Він також зазначив, що незабаром тарифи можуть зрости ще більше.
Президент США Дональд Трамп заявив, що підвищить мита з 10% до 15% для всіх країн після того, як прочитав рішення суду. За його словами, "незабаром" він зможе зробити тарифи ще більшими. Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає УНН.
Деталі
Я, як президент США, негайно підвищую світовий тариф у розмірі 10% для країн, багато з яких десятиліттями "обкрадали" США безкарно (поки не прийшов я), до повністю дозволеного і юридично обґрунтованого рівня в 15%
Він додав, що впродовж наступних місяців його адміністрація "визначить і введе нові, юридично допустимі тарифи".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення 10-відсоткового мита на весь імпорт. Це рішення ухвалено після того, як Верховний суд визнав попередні тарифи незаконними.