Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн

13:53 • 6810 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
11:17 • 12943 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 14724 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 14126 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 15212 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 23309 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 33788 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26816 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30754 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 28358 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
Погрози Трампа завдати ударів, щоб змусити Іран укласти угоду, ризикують мати зворотний ефект - Bloomberg21 лютого, 07:00
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33
10-річна дівчинка померла в реанімації Нікополя від численних травм, мачусі оголошено підозру - Генпрокурор Кравченко21 лютого, 08:38
Нічна атака рф завдала значних руйнувань об'єкту енергетики на Одещині - ДТЕК21 лютого, 08:45
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 35516 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 44816 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 56280 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 72328 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 110043 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto15:47
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21
Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Дональд Трамп заявив про підвищення мит до 15% для всіх країн. Він також зазначив, що незабаром тарифи можуть зрости ще більше.

Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що підвищить мита з 10% до 15% для всіх країн після того, як прочитав рішення суду. За його словами, "незабаром" він зможе зробити тарифи ще більшими. Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає УНН.

Деталі

Я, як президент США, негайно підвищую світовий тариф у розмірі 10% для країн, багато з яких десятиліттями "обкрадали" США безкарно (поки не прийшов я), до повністю дозволеного і юридично обґрунтованого рівня в 15%

- йдеться в дописі Трампа.

Він додав, що впродовж  наступних місяців його адміністрація "визначить і введе нові, юридично допустимі тарифи".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення 10-відсоткового мита на весь імпорт. Це рішення ухвалено після того, як Верховний суд визнав попередні тарифи незаконними.

Євген Устименко

