Трамп запровадив глобальні 10-відсоткові мита у відповідь на рішення Верховного суду

19:44 • 6184 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 11193 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 12561 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 18378 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 20368 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 20292 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 23091 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 41375 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14911 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21040 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Графіки відключень електроенергії
Нафту з рф замість Індії у лютому скуповують зі знижками нафтопереробники з Китаю - Bloomberg20 лютого, 15:26 • 4554 перегляди
Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа20 лютого, 15:31 • 10315 перегляди
В ЄС аналізують рішення Верховного суду США щодо скасування мит Трампа20 лютого, 16:01 • 3718 перегляди
Трамп збирає пресконференцію після скасування Верховним судом глобальних митVideo20 лютого, 17:28 • 3734 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей19:21 • 5434 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 22815 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 32184 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 62572 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 98949 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кріс Мартін
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Німеччина
Білорусь
УНН Lite
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20:02 • 2880 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей19:21 • 5488 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 16060 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 39166 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 41674 перегляди
Техніка
Опалення
Starlink
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Трамп запровадив глобальні 10-відсоткові мита у відповідь на рішення Верховного суду

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення 10-відсоткового мита на весь імпорт. Це рішення ухвалено після того, як Верховний суд визнав попередні тарифи незаконними.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового 10-відсоткового мита на весь імпорт, намагаючись обійти рішення Верховного суду, який раніше того ж дня визнав його попередні тарифи незаконними. Про це американський президент повідомив у своїй соцмережі Truthsocial, пише УНН.

Деталі

Для мене велика честь щойно підписати в Овальному кабінеті глобальний 10% тариф на всі країни, який набуде чинності майже негайно

– написав Трамп у соцмережі.

Нове розпорядження базується на Розділі 122 Закону про торгівлю 1974 року, що дозволяє главі держави тимчасово обмежувати імпорт для вирівнювання платіжного балансу країни. Трамп наголосив, що нові збори стягуватимуться понад уже чинні мита, а саме рішення набуває чинності практично негайно, щоб не допустити втрат бюджету від припинення попередніх виплат.

Правова колізія та обмеження нових тарифів

Верховний суд США ухвалив рішення проти адміністрації Трампа, постановивши, що використання закону про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) для запровадження глобальних мит було перевищенням президентських повноважень.

У відповідь Трамп назвав суддів "ганьбою для нації" та заявив, що Розділ 122 надає йому ще потужніші інструменти впливу, які суд фактично не може скасувати. Проте юристи зауважують, що згідно з цим законом тарифи можуть діяти лише 150 днів, після чого президент зобов'язаний отримати офіційне схвалення Конгресу для їх продовження.

Трамп заявив, що іноземні країни "танцюють на вулицях" після рішення Верховного суду щодо мит20.02.26, 20:48 • 2942 перегляди

Степан Гафтко

