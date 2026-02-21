Трамп запровадив глобальні 10-відсоткові мита у відповідь на рішення Верховного суду

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового 10-відсоткового мита на весь імпорт, намагаючись обійти рішення Верховного суду, який раніше того ж дня визнав його попередні тарифи незаконними. Про це американський президент повідомив у своїй соцмережі Truthsocial, пише УНН.

Деталі

Для мене велика честь щойно підписати в Овальному кабінеті глобальний 10% тариф на всі країни, який набуде чинності майже негайно – написав Трамп у соцмережі.

Нове розпорядження базується на Розділі 122 Закону про торгівлю 1974 року, що дозволяє главі держави тимчасово обмежувати імпорт для вирівнювання платіжного балансу країни. Трамп наголосив, що нові збори стягуватимуться понад уже чинні мита, а саме рішення набуває чинності практично негайно, щоб не допустити втрат бюджету від припинення попередніх виплат.

Правова колізія та обмеження нових тарифів

Верховний суд США ухвалив рішення проти адміністрації Трампа, постановивши, що використання закону про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) для запровадження глобальних мит було перевищенням президентських повноважень.

У відповідь Трамп назвав суддів "ганьбою для нації" та заявив, що Розділ 122 надає йому ще потужніші інструменти впливу, які суд фактично не може скасувати. Проте юристи зауважують, що згідно з цим законом тарифи можуть діяти лише 150 днів, після чого президент зобов'язаний отримати офіційне схвалення Конгресу для їх продовження.

Трамп заявив, що іноземні країни "танцюють на вулицях" після рішення Верховного суду щодо мит