Трамп ввел глобальные 10-процентные пошлины в ответ на решение Верховного суда

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 10-процентной пошлины на весь импорт, пытаясь обойти решение Верховного суда, который ранее в тот же день признал его предыдущие тарифы незаконными. Об этом американский президент сообщил в своей соцсети Truthsocial, пишет УНН.

Детали

Для меня большая честь только что подписать в Овальном кабинете глобальный 10% тариф на все страны, который вступит в силу почти немедленно – написал Трамп в соцсети.

Новое распоряжение базируется на Разделе 122 Закона о торговле 1974 года, что позволяет главе государства временно ограничивать импорт для выравнивания платежного баланса страны. Трамп подчеркнул, что новые сборы будут взиматься сверх уже действующих пошлин, а само решение вступает в силу практически немедленно, чтобы не допустить потерь бюджета от прекращения предыдущих выплат.

Правовая коллизия и ограничения новых тарифов

Верховный суд США принял решение против администрации Трампа, постановив, что использование закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения глобальных пошлин было превышением президентских полномочий.

В ответ Трамп назвал судей "позором для нации" и заявил, что Раздел 122 предоставляет ему еще более мощные инструменты влияния, которые суд фактически не может отменить. Однако юристы отмечают, что согласно этому закону тарифы могут действовать только 150 дней, после чего президент обязан получить официальное одобрение Конгресса для их продления.

