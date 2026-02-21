$43.270.03
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 11547 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 12811 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 18631 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 20537 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 20367 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 23163 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 41508 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14935 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 21057 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Трамп ввел глобальные 10-процентные пошлины в ответ на решение Верховного суда

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10-процентной пошлины на весь импорт. Это решение принято после того, как Верховный суд признал предыдущие тарифы незаконными.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 10-процентной пошлины на весь импорт, пытаясь обойти решение Верховного суда, который ранее в тот же день признал его предыдущие тарифы незаконными. Об этом американский президент сообщил в своей соцсети Truthsocial, пишет УНН.

Детали

Для меня большая честь только что подписать в Овальном кабинете глобальный 10% тариф на все страны, который вступит в силу почти немедленно

– написал Трамп в соцсети.

Новое распоряжение базируется на Разделе 122 Закона о торговле 1974 года, что позволяет главе государства временно ограничивать импорт для выравнивания платежного баланса страны. Трамп подчеркнул, что новые сборы будут взиматься сверх уже действующих пошлин, а само решение вступает в силу практически немедленно, чтобы не допустить потерь бюджета от прекращения предыдущих выплат.

Правовая коллизия и ограничения новых тарифов

Верховный суд США принял решение против администрации Трампа, постановив, что использование закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения глобальных пошлин было превышением президентских полномочий.

В ответ Трамп назвал судей "позором для нации" и заявил, что Раздел 122 предоставляет ему еще более мощные инструменты влияния, которые суд фактически не может отменить. Однако юристы отмечают, что согласно этому закону тарифы могут действовать только 150 дней, после чего президент обязан получить официальное одобрение Конгресса для их продления.

Трамп заявил, что иностранные страны "танцуют на улицах" после решения Верховного суда по пошлинам20.02.26, 20:48 • 3004 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Социальная сеть
Верховный суд Соединенных Штатов
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты