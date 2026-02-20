Трамп заявил, что иностранные страны "танцуют на улицах" после решения Верховного суда по пошлинам
Киев • УНН
Президент США поблагодарил трех судей, проголосовавших в его пользу, а затем заявил, что иностранные государства, "которые годами нас обманывали", теперь "танцуют на улицах".
Американский лидер Дональд Трамп сказал, что ему "стыдно за некоторых членов" Верховного суда за то, что у них "не хватило смелости сделать то, что правильно" для США, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Президент США поблагодарил трех судей, проголосовавших в его пользу, а затем заявил, что иностранные государства, "которые годами нас обманывали", теперь "танцуют на улицах".
В ЕС анализируют решение Верховного суда США об отмене пошлин Трампа20.02.26, 18:01 • 2322 просмотра
"Они не будут танцевать долго, уверяю вас", — добавил он.
"Демократы в суде в восторге... они автоматически голосуют против".
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам "позором"20.02.26, 18:54 • 1890 просмотров
Напомним
Верховный суд США отменил далекоидущие глобальные пошлины президента Дональда Трампа. Решение принято большинством голосов (6 против 3) и касается пошлин, введенных Трампом согласно закону о чрезвычайных полномочиях.