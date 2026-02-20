Трамп заявил, что иностранные страны "танцуют на улицах" после решения Верховного суда по пошлинам

Американский лидер Дональд Трамп сказал, что ему "стыдно за некоторых членов" Верховного суда за то, что у них "не хватило смелости сделать то, что правильно" для США, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Президент США поблагодарил трех судей, проголосовавших в его пользу, а затем заявил, что иностранные государства, "которые годами нас обманывали", теперь "танцуют на улицах".

В ЕС анализируют решение Верховного суда США об отмене пошлин Трампа

"Они не будут танцевать долго, уверяю вас", — добавил он.

"Демократы в суде в восторге... они автоматически голосуют против".

Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам "позором"

Напомним

Верховный суд США отменил далекоидущие глобальные пошлины президента Дональда Трампа. Решение принято большинством голосов (6 против 3) и касается пошлин, введенных Трампом согласно закону о чрезвычайных полномочиях.