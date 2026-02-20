Трамп заявил, что иностранные страны "танцуют на улицах" после решения Верховного суда по пошлинам

$43.270.03
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 12195 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 15398 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 17024 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 19498 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 35353 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14013 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20475 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 50433 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 83123 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
Популярные новости
Орбан выпустил агитационный ролик с кадрами с Зеленским перед выборамиPhoto20 февраля, 09:36 • 11296 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 25774 просмотра
Смелянский высмеял Гончаренко из-за заявления в НАБУ и приклеил его фото на туалетный ёршикPhoto20 февраля, 12:35 • 7222 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны13:28 • 10794 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 16301 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 16302 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 25774 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 35353 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 59574 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 95361 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны13:28 • 10795 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 36910 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 39728 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 36948 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 29627 просмотра
Трамп заявил, что иностранные страны "танцуют на улицах" после решения Верховного суда по пошлинам

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент США поблагодарил трех судей, проголосовавших в его пользу, а затем заявил, что иностранные государства, "которые годами нас обманывали", теперь "танцуют на улицах".

Трамп заявил, что иностранные страны "танцуют на улицах" после решения Верховного суда по пошлинам

Американский лидер Дональд Трамп сказал, что ему "стыдно за некоторых членов" Верховного суда за то, что у них "не хватило смелости сделать то, что правильно" для США, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Президент США поблагодарил трех судей, проголосовавших в его пользу, а затем заявил, что иностранные государства, "которые годами нас обманывали", теперь "танцуют на улицах".

В ЕС анализируют решение Верховного суда США об отмене пошлин Трампа20.02.26, 18:01 • 2322 просмотра

"Они не будут танцевать долго, уверяю вас", — добавил он.

"Демократы в суде в восторге... они автоматически голосуют против".

Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам "позором"20.02.26, 18:54 • 1890 просмотров

Напомним

Верховный суд США отменил далекоидущие глобальные пошлины президента Дональда Трампа. Решение принято большинством голосов (6 против 3) и касается пошлин, введенных Трампом согласно закону о чрезвычайных полномочиях.

Антонина Туманова

