Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа
Київ • УНН
Верховний суд США скасував далекосяжні глобальні мита президента Дональда Трампа. Рішення прийнято більшістю голосів (6 проти 3) і стосується мит, запроваджених Трампом згідно із законом про надзвичайні повноваження.
У п'ятницю Верховний суд США скасував далекосяжні глобальні мита президента Дональда Трампа, завдавши йому значної поразки з питання, що має вирішальне значення для його економічного порядку денного, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Рішення, прийняте більшістю голосів (6 проти 3), стосується мит, які Трамп в односторонньому порядку запровадив відповідно до закону про надзвичайні повноваження, включаючи масштабні "взаємні" мита, запроваджені майже в усіх інших країнах.
Видання зауважує, що це перший великий пункт великої програми Трампа, який був розглянутий вищим судом країни, у формуванні якого він брав участь, призначивши трьох консервативних юристів протягом свого першого терміну.
Більшість суддів дійшли висновку, що Конституція "дуже ясно" наділяє Конгрес повноваженнями запроваджувати податки, включаючи мита. "Батьки-засновники не наділили виконавчу владу якоюсь частиною повноважень з оподаткування", - написав голова Верховного суду Джон Робертс.
Дональд Трамп погрожує Канаді 50% митом на авіатехніку30.01.26, 08:00 • 4660 переглядiв