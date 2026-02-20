Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа

У п'ятницю Верховний суд США скасував далекосяжні глобальні мита президента Дональда Трампа, завдавши йому значної поразки з питання, що має вирішальне значення для його економічного порядку денного, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Рішення, прийняте більшістю голосів (6 проти 3), стосується мит, які Трамп в односторонньому порядку запровадив відповідно до закону про надзвичайні повноваження, включаючи масштабні "взаємні" мита, запроваджені майже в усіх інших країнах.

Видання зауважує, що це перший великий пункт великої програми Трампа, який був розглянутий вищим судом країни, у формуванні якого він брав участь, призначивши трьох консервативних юристів протягом свого першого терміну.

Більшість суддів дійшли висновку, що Конституція "дуже ясно" наділяє Конгрес повноваженнями запроваджувати податки, включаючи мита. "Батьки-засновники не наділили виконавчу владу якоюсь частиною повноважень з оподаткування", - написав голова Верховного суду Джон Робертс.

