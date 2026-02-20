$43.270.03
14:46
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Верховний суд США скасував далекосяжні глобальні мита президента Дональда Трампа. Рішення прийнято більшістю голосів (6 проти 3) і стосується мит, запроваджених Трампом згідно із законом про надзвичайні повноваження.

Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа

У п'ятницю Верховний суд США скасував далекосяжні глобальні мита президента Дональда Трампа, завдавши йому значної поразки з питання, що має вирішальне значення для його економічного порядку денного, передає УНН із посиланням на AP. 

Деталі

Рішення, прийняте більшістю голосів (6 проти 3), стосується мит, які Трамп в односторонньому порядку запровадив відповідно до закону про надзвичайні повноваження, включаючи масштабні "взаємні" мита, запроваджені майже в усіх інших країнах.

Видання зауважує, що це перший великий пункт великої програми Трампа, який був розглянутий вищим судом країни, у формуванні якого він брав участь, призначивши трьох консервативних юристів протягом свого першого терміну.

Більшість суддів дійшли висновку, що Конституція "дуже ясно" наділяє Конгрес повноваженнями запроваджувати податки, включаючи мита. "Батьки-засновники не наділили виконавчу владу якоюсь частиною повноважень з оподаткування", - написав голова Верховного суду Джон Робертс.

Дональд Трамп погрожує Канаді 50% митом на авіатехніку30.01.26, 08:00 • 4660 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Санкції
Ассошіейтед Прес
Верховний суд США
Конгрес США
Дональд Трамп