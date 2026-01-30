Дональд Трамп погрожує Канаді 50% митом на авіатехніку
Київ • УНН
Дональд Трамп погрожує Канаді 50% митом на літаки та десертифікувати їх на ринку США. Причиною стала затримка сертифікації літаків Gulfstream, яку Трамп розцінив як перешкоджання експорту.
Президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Канаді, пообіцявши запровадити 50% мито на канадські літаки та десертифікувати їх на американському ринку. Причиною гніву Білого дому стала затримка Оттави в сертифікації літаків Gulfstream, що Трамп розцінив як навмисне перешкоджання експорту США. Про це президент США написав на своїй сторінці у соцмережі Truthsocial, пише УНН.
Деталі
У Truth Social Трамп заявив, що канадські регулятори блокують американські бізнес-джети, намагаючись дати перевагу власному виробнику Bombardier. Окрім запровадження мит, президент пригрозив повністю заборонити польоти канадських літаків у повітряному просторі США, якщо сертифікацію Gulfstream не буде завершено негайно.
Ми не дозволимо грати за своїми правилами за наш рахунок
Цей крок став частиною ширшої торгової війни Трампа проти прем’єра Марка Карні. Раніше Вашингтон уже погрожував 100% митами у разі зближення Канади з Китаєм.
Марк Карні закликав США поважати суверенітет Канади на тлі контактів із сепаратистами Альберти30.01.26, 00:40 • 2370 переглядiв