Дональд Трамп погрожує Канаді 50% митом на авіатехніку

Президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Канаді, пообіцявши запровадити 50% мито на канадські літаки та десертифікувати їх на американському ринку. Причиною гніву Білого дому стала затримка Оттави в сертифікації літаків Gulfstream, що Трамп розцінив як навмисне перешкоджання експорту США. Про це президент США написав на своїй сторінці у соцмережі Truthsocial, пише УНН.

Деталі

У Truth Social Трамп заявив, що канадські регулятори блокують американські бізнес-джети, намагаючись дати перевагу власному виробнику Bombardier. Окрім запровадження мит, президент пригрозив повністю заборонити польоти канадських літаків у повітряному просторі США, якщо сертифікацію Gulfstream не буде завершено негайно.

Ми не дозволимо грати за своїми правилами за наш рахунок – підкреслив він.

Цей крок став частиною ширшої торгової війни Трампа проти прем’єра Марка Карні. Раніше Вашингтон уже погрожував 100% митами у разі зближення Канади з Китаєм.

