Дональд Трамп погрожує Канаді 50% митом на авіатехніку

29 січня, 23:28 • 8262 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 19153 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 17345 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 16764 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 23393 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 20891 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 33226 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 29404 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 32703 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 29157 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Європейський Союз розглядає повну заборону на в'їзд для тих, хто воював за рф проти України29 січня, 20:17 • 5530 перегляди
У Києві зберігається дефіцит електроенергії, над стабілізацією працює понад 200 бригад - Шмигаль29 січня, 20:45 • 4724 перегляди
Частина Закарпаття може залишитися без газу через танення снігу та підйом води у Тисі 29 січня, 20:54 • 5952 перегляди
На нафтопереробному заводі Tüpraş İzmit поблизу Стамбула стався вибух29 січня, 20:56 • 5728 перегляди
Новітній атомний авіаносець США "Джон Ф. Кеннеді" вийшов на ходові випробування00:29 • 6896 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 17:45 • 23393 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 18582 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 22173 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 82704 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 110830 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Скотт Бессент
Денис Шмигаль
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Брюссель
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 9902 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 11064 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 34481 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 60208 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 57218 перегляди
Техніка
Опалення
Дипломатка
Золото
Financial Times

Дональд Трамп погрожує Канаді 50% митом на авіатехніку

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Дональд Трамп погрожує Канаді 50% митом на літаки та десертифікувати їх на ринку США. Причиною стала затримка сертифікації літаків Gulfstream, яку Трамп розцінив як перешкоджання експорту.

Дональд Трамп погрожує Канаді 50% митом на авіатехніку

Президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Канаді, пообіцявши запровадити 50% мито на канадські літаки та десертифікувати їх на американському ринку. Причиною гніву Білого дому стала затримка Оттави в сертифікації літаків Gulfstream, що Трамп розцінив як навмисне перешкоджання експорту США. Про це президент США написав на своїй сторінці у соцмережі Truthsocial, пише УНН.

Деталі

У Truth Social Трамп заявив, що канадські регулятори блокують американські бізнес-джети, намагаючись дати перевагу власному виробнику Bombardier. Окрім запровадження мит, президент пригрозив повністю заборонити польоти канадських літаків у повітряному просторі США, якщо сертифікацію Gulfstream не буде завершено негайно.

Ми не дозволимо грати за своїми правилами за наш рахунок

– підкреслив він.

Цей крок став частиною ширшої торгової війни Трампа проти прем’єра Марка Карні. Раніше Вашингтон уже погрожував 100% митами у разі зближення Канади з Китаєм. 

Марк Карні закликав США поважати суверенітет Канади на тлі контактів із сепаратистами Альберти30.01.26, 00:40 • 2370 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Білий дім
Дональд Трамп
Канада
Північна Америка
Китай
Сполучені Штати Америки