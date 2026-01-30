Марк Карні закликав США поважати суверенітет Канади на тлі контактів із сепаратистами Альберти

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні виступив із офіційною заявою щодо неприпустимості втручання американських посадовців у внутрішні справи країни. Реакція Оттави послідувала після повідомлень про зустрічі представників Держдепартаменту США з групою "Проєкт процвітання Альберти" (APP), яка виступає за відокремлення енергетично багатого регіону від Канади. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

За даними Financial Times, американські дипломати вже провели три зустрічі з представниками APP. Сепаратисти планують просити в США кредитну лінію обсягом 500 мільярдів доларів для підтримки незалежності провінції. Марк Карні наголосив, що під час особистих розмов Дональд Трамп не порушував цю тему, проте позиція деяких членів адміністрації, зокрема міністра фінансів Скотта Бессента, викликає занепокоєння.

Ми очікуємо, що адміністрація США поважатиме канадський суверенітет. Я завжди чітко висловлююся щодо цього у своїх розмовах з президентом Трампом – заявив Марк Карні під час пресконференції.

Позиція регіональної влади та звинувачення у зраді

Прем'єрка Альберти Даніель Сміт дистанціювалася від радикальних закликів до відділення, хоча підкреслила, що близько 30% жителів провінції незадоволені політикою Оттави. Основною точкою конфлікту залишається будівництво нафтопроводу до Тихого океану через територію Британської Колумбії. Прем'єр останньої, Девід Ебі, різко засудив контакти сепаратистів із Вашингтоном.

Їхати до чужої країни та просити допомоги у розпаді Канади... це державна зрада – прокоментував ситуацію Девід Ебі.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент публічно підтримав право жителів Альберти на діалог, зазначивши: "Люди хочуть суверенітету. Вони хочуть того, що мають США". Карні припускає, що така риторика Вашингтона може бути елементом тиску перед переглядом торговельної угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA).

