Марк Карні закликав США поважати суверенітет Канади на тлі контактів із сепаратистами Альберти

21:40 • 2014 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
19:28 • 5896 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 10032 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 14193 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 17273 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 29094 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 26528 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 30336 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 27229 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 20317 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі29 січня, 14:13
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців29 січня, 15:15
Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими29 січня, 15:54
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 14191 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців29 січня, 15:15
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження28 січня, 07:00
Дональд Трамп
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Закарпатська область
Брюссель
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу27 січня, 18:07
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Instagram

Марк Карні закликав США поважати суверенітет Канади на тлі контактів із сепаратистами Альберти

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Прем'єр Канади Марк Карні закликав США поважати суверенітет країни після зустрічей американських дипломатів з групою "Проєкт процвітання Альберти", яка виступає за відокремлення регіону. Сепаратисти просять у США кредитну лінію обсягом 500 мільярдів доларів для підтримки незалежності провінції.

Марк Карні закликав США поважати суверенітет Канади на тлі контактів із сепаратистами Альберти

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні виступив із офіційною заявою щодо неприпустимості втручання американських посадовців у внутрішні справи країни. Реакція Оттави послідувала після повідомлень про зустрічі представників Держдепартаменту США з групою "Проєкт процвітання Альберти" (APP), яка виступає за відокремлення енергетично багатого регіону від Канади. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За даними Financial Times, американські дипломати вже провели три зустрічі з представниками APP. Сепаратисти планують просити в США кредитну лінію обсягом 500 мільярдів доларів для підтримки незалежності провінції. Марк Карні наголосив, що під час особистих розмов Дональд Трамп не порушував цю тему, проте позиція деяких членів адміністрації, зокрема міністра фінансів Скотта Бессента, викликає занепокоєння.

США та Данія розпочали переговори щодо Гренландії щоб заспокоїти Трампа29.01.26, 01:54 • 3314 переглядiв

Ми очікуємо, що адміністрація США поважатиме канадський суверенітет. Я завжди чітко висловлююся щодо цього у своїх розмовах з президентом Трампом

– заявив Марк Карні під час пресконференції.

Позиція регіональної влади та звинувачення у зраді

Прем'єрка Альберти Даніель Сміт дистанціювалася від радикальних закликів до відділення, хоча підкреслила, що близько 30% жителів провінції незадоволені політикою Оттави. Основною точкою конфлікту залишається будівництво нафтопроводу до Тихого океану через територію Британської Колумбії. Прем'єр останньої, Девід Ебі, різко засудив контакти сепаратистів із Вашингтоном.

Їхати до чужої країни та просити допомоги у розпаді Канади... це державна зрада

– прокоментував ситуацію Девід Ебі.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент публічно підтримав право жителів Альберти на діалог, зазначивши: "Люди хочуть суверенітету. Вони хочуть того, що мають США". Карні припускає, що така риторика Вашингтона може бути елементом тиску перед переглядом торговельної угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA). 

Король Данії відвідає Гренландію, щоб висловити підтримку після суперечки зі США29.01.26, 17:39 • 2604 перегляди

Степан Гафтко

Енергетика
Дипломатка
Марк Карні
Скотт Бессент
Financial Times
Державний департамент США
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки