Король Данії відвідає Гренландію, щоб висловити підтримку після суперечки зі США

Король Данії Фредерік X наступного місяця відвідає Гренландію, щоб продемонструвати підтримку місцевим жителям після кількох тижнів інтенсивного тиску з боку адміністрації США, яка прагне отримати контроль над арктичним островом. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ця заява пролунала на тлі дипломатичної напруги між США та Данією, спричиненої неодноразовими заявами президента Дональда Трампа про те, що Гренландія потрібна Сполученим Штатам з міркувань національної безпеки та оборони. Минулого тижня Трамп виключив застосування військової сили та погодився працювати над угодою щодо розширення американської присутності на арктичному острові без його анексії.

Монарх відвідає напівавтономну територію, що входить до складу Королівства Данія, у тиждень, який розпочинається 16 лютого, повідомив Фредерік у четвер, спілкуючись із журналістами під час державного візиту до Литви.

Добробут Гренландії дуже близький моєму серцю, особливо в ці тижні. Моральний дух гренландців, безумовно, потрібно підтримувати - сказав король.

Король має давній особистий зв’язок із Гренландією та востаннє відвідував острів у квітні минулого року. У 2000 році він служив в елітному військовому підрозділі — Патрулі "Сіріус", протягом чотирьох місяців патрулюючи північний схід Гренландії на собачих упряжках.

"Ми добре усвідомлюємо, наскільки значною була підтримка Гренландії, її народу та Королівства Данія з боку наших близьких союзників", - сказав король журналістам. "Це дуже заспокійливо і надзвичайно важливо".

США та Данія розпочали переговори щодо Гренландії щоб заспокоїти Трампа