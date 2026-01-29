Король Данії відвідає Гренландію, щоб висловити підтримку після суперечки зі США

$42.770.19
51.230.00
ukenru
13:51 • 4362 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 10019 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 11055 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 15916 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 15295 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 13031 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 16090 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 26437 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 11670 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
29 січня, 09:19 • 13971 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.7м/с
92%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України29 січня, 06:15 • 27256 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів29 січня, 06:27 • 27764 перегляди
Франція посилюватиме тиск на росію та працює над новими санкціями - Макрон29 січня, 08:32 • 4948 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем29 січня, 09:05 • 23723 перегляди
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"29 січня, 09:33 • 6252 перегляди
Публікації
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 986 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 62562 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 91210 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 114202 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 92912 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Марк Карні
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 23636 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 49994 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 47564 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 53816 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 56141 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Financial Times

Король Данії відвідає Гренландію, щоб висловити підтримку після суперечки зі США

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Король Данії Фредерік X наступного місяця відвідає Гренландію, щоб продемонструвати підтримку місцевим жителям. Це відбувається після тиску з боку адміністрації США, яка прагне отримати контроль над арктичним островом.

Король Данії відвідає Гренландію, щоб висловити підтримку після суперечки зі США

Король Данії Фредерік X наступного місяця відвідає Гренландію, щоб продемонструвати підтримку місцевим жителям після кількох тижнів інтенсивного тиску з боку адміністрації США, яка прагне отримати контроль над арктичним островом. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ця заява пролунала на тлі дипломатичної напруги між США та Данією, спричиненої неодноразовими заявами президента Дональда Трампа про те, що Гренландія потрібна Сполученим Штатам з міркувань національної безпеки та оборони. Минулого тижня Трамп виключив застосування військової сили та погодився працювати над угодою щодо розширення американської присутності на арктичному острові без його анексії.

Монарх відвідає напівавтономну територію, що входить до складу Королівства Данія, у тиждень, який розпочинається 16 лютого, повідомив Фредерік у четвер, спілкуючись із журналістами під час державного візиту до Литви.

Добробут Гренландії дуже близький моєму серцю, особливо в ці тижні. Моральний дух гренландців, безумовно, потрібно підтримувати

- сказав король.

Король має давній особистий зв’язок із Гренландією та востаннє відвідував острів у квітні минулого року. У 2000 році він служив в елітному військовому підрозділі — Патрулі "Сіріус", протягом чотирьох місяців патрулюючи північний схід Гренландії на собачих упряжках.

"Ми добре усвідомлюємо, наскільки значною була підтримка Гренландії, її народу та Королівства Данія з боку наших близьких союзників", - сказав король журналістам. "Це дуже заспокійливо і надзвичайно важливо".

США та Данія розпочали переговори щодо Гренландії щоб заспокоїти Трампа29.01.26, 01:54 • 3122 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Ґренландія
Фредерік X
Bloomberg
Дональд Трамп
Литва
Сполучені Штати Америки