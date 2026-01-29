Король Дании посетит Гренландию, чтобы выразить поддержку после спора с США

Король Дании Фредерик X в следующем месяце посетит Гренландию, чтобы продемонстрировать поддержку местным жителям после нескольких недель интенсивного давления со стороны администрации США, которая стремится получить контроль над арктическим островом. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Это заявление прозвучало на фоне дипломатической напряженности между США и Данией, вызванной неоднократными заявлениями президента Дональда Трампа о том, что Гренландия нужна Соединенным Штатам из соображений национальной безопасности и обороны. На прошлой неделе Трамп исключил применение военной силы и согласился работать над соглашением по расширению американского присутствия на арктическом острове без его аннексии.

Монарх посетит полуавтономную территорию, входящую в состав Королевства Дания, на неделе, которая начинается 16 февраля, сообщил Фредерик в четверг, общаясь с журналистами во время государственного визита в Литву.

Благополучие Гренландии очень близко моему сердцу, особенно в эти недели. Моральный дух гренландцев, безусловно, нужно поддерживать - сказал король.

Король имеет давнюю личную связь с Гренландией и последний раз посещал остров в апреле прошлого года. В 2000 году он служил в элитном военном подразделении — Патруле "Сириус", в течение четырех месяцев патрулируя северо-восток Гренландии на собачьих упряжках.

"Мы хорошо осознаем, насколько значительной была поддержка Гренландии, ее народа и Королевства Дания со стороны наших близких союзников", - сказал король журналистам. "Это очень успокаивающе и чрезвычайно важно".

