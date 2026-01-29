Король Дании посетит Гренландию, чтобы выразить поддержку после спора с США

$42.770.19
13:51 • 8502 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 15280 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 15494 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 20765 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 19346 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 15236 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 17820 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 27531 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 12244 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
29 января, 09:19 • 14289 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Графики отключений электроэнергии
Франция будет усиливать давление на россию и работает над новыми санкциями - Макрон29 января, 08:32 • 9642 просмотра
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем29 января, 09:05 • 28761 просмотра
Готовил атаку на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"29 января, 09:33 • 10500 просмотра
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали14:13 • 11402 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 6470 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 706 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 6848 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 66961 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 95411 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 118112 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Марк Карни
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Закарпатская область
Иран
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202616:52 • 4 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 25845 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 52040 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 49455 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 55580 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Facebook

Король Дании посетит Гренландию, чтобы выразить поддержку после спора с США

Киев • УНН

 • 1392 просмотра

Король Дании Фредерик X в следующем месяце посетит Гренландию, чтобы продемонстрировать поддержку местным жителям. Это происходит после давления со стороны администрации США, которая стремится получить контроль над арктическим островом.

Король Дании посетит Гренландию, чтобы выразить поддержку после спора с США

Король Дании Фредерик X в следующем месяце посетит Гренландию, чтобы продемонстрировать поддержку местным жителям после нескольких недель интенсивного давления со стороны администрации США, которая стремится получить контроль над арктическим островом. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Это заявление прозвучало на фоне дипломатической напряженности между США и Данией, вызванной неоднократными заявлениями президента Дональда Трампа о том, что Гренландия нужна Соединенным Штатам из соображений национальной безопасности и обороны. На прошлой неделе Трамп исключил применение военной силы и согласился работать над соглашением по расширению американского присутствия на арктическом острове без его аннексии.

Монарх посетит полуавтономную территорию, входящую в состав Королевства Дания, на неделе, которая начинается 16 февраля, сообщил Фредерик в четверг, общаясь с журналистами во время государственного визита в Литву.

Благополучие Гренландии очень близко моему сердцу, особенно в эти недели. Моральный дух гренландцев, безусловно, нужно поддерживать

- сказал король.

Король имеет давнюю личную связь с Гренландией и последний раз посещал остров в апреле прошлого года. В 2000 году он служил в элитном военном подразделении — Патруле "Сириус", в течение четырех месяцев патрулируя северо-восток Гренландии на собачьих упряжках.

"Мы хорошо осознаем, насколько значительной была поддержка Гренландии, ее народа и Королевства Дания со стороны наших близких союзников", - сказал король журналистам. "Это очень успокаивающе и чрезвычайно важно".

США и Дания начали переговоры по Гренландии, чтобы успокоить Трампа29.01.26, 01:54 • 3186 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Гренландия
Фредерик Х
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Литва
Соединённые Штаты