Рубрики
США и Дания начали переговоры по Гренландии, чтобы успокоить Трампа

Киев • УНН

 • 4 просмотра

США, Дания и Гренландия провели переговоры в Вашингтоне по новому соглашению о безопасности в Арктике. Это стало ответом на давление Трампа, который ранее угрожал аннексией острова.

США и Дания начали переговоры по Гренландии, чтобы успокоить Трампа

Представители США, Дании и Гренландии провели трехстороннюю встречу в Вашингтоне, чтобы обсудить новое рамочное соглашение по безопасности в Арктике. Переговоры стали ответом на давление президента Дональда Трампа, который ранее угрожал аннексией острова и введением 25% пошлин для европейских стран, но впоследствии согласился на дипломатический путь решения вопроса. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Основной задачей встречи стал поиск формата, который удовлетворит требования Белого дома относительно "полной военной свободы" на острове, не нарушая при этом суверенитет Дании. Государственный секретарь Марко Рубио во время выступления в Сенате заявил, что переговоры проходят профессионально и США находятся в "хорошем положении". Хотя Дания и Гренландия категорически отказались от продажи территорий, они выразили готовность пересмотреть оборонный договор 1951 года, чтобы предоставить американским войскам больше возможностей для сдерживания влияния России и Китая.

У нас есть процесс, который приведет нас к хорошему результату для всех

– подчеркнул Рубио.

Ранее в Давосе Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о "рамочном соглашении", которое предусматривает расширение присутствия Альянса в регионе и совместное освоение минеральных ресурсов.

Военный "карт-бланш" и новые угрозы

Как сообщает Bloomberg, Вашингтон стремится снять ограничения, по которым он обязан консультироваться с Копенгагеном перед любым изменением численности войск в Гренландии. Трамп настаивает на праве размещать любые виды вооружения, включая ракетные системы, без временных лимитов. В то же время лидеры Дании и Гренландии активно ищут поддержки в Берлине и Париже, чтобы сформировать единую европейскую позицию и не допустить единоличного контроля США над стратегическим регионом.

В Германии снова призвали бойкотировать ЧМ-2026 на фоне заявлений Трампа по Гренландии

Ситуация остается напряженной, поскольку президент США рассматривает Гренландию как ключевой актив национальной безопасности. Хотя он временно отказался от идеи силового захвата, отмена пошлин на европейские товары прямо привязана к успеху этих переговоров. Ожидается, что окончательный текст нового соглашения будет представлен до мая 2026 года.

Рубио заявил, что переговоры по соглашению о безопасности в Гренландии начались успешно

Степан Гафтко

Новости Мира
