Норвежский лыжник Ховард Солос Таугболь завершит карьеру на Кубке мира. Он присоединится к команде Team Ragde Charge, где будет соревноваться вместе со Стиной Нильссон.
Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко заявила об оптимистичных ожиданиях бизнеса по завершению активной фазы войны в 2025 году. Для инвестиций в Украину нужны гарантии безопасности, в частности через механизмы НАТО.
Еврокомиссар Валдис Домбровскис анонсировал финансовую помощь Украине через кредитную инициативу G7 ERA и Ukraine Facility. Средства направят на приоритетные потребности госбюджета и экономические программы.
Президент Украины встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем на Всемирном экономическом форуме. Стороны обсудили развитие торговли и договорились о наращивании поставок аграрной продукции.
В Давосе Зеленский заявил, что Россия производит в разы больше боеприпасов, чем Европа, имея более слабую экономику. Президент призвал европейские страны увеличить расходы на оборону до необходимого уровня.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Запланированы переговоры с лидерами стран Латинской Америки и Азии, а также встречи с представителями крупного бизнеса.
В Давосе 20-24 января проходит Всемирный экономический форум с темой «Сотрудничество для интеллектуальной эпохи». Зеленский выступит со специальной речью 21 января. В мероприятии примут участие 60 мировых лидеров.
Президент Украины иронично прокомментировал предложение словацкого премьера Фицо о встрече в Давосе.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия остается одним из крупнейших сторонников Украины после США. Он подчеркнул, что цель ФРГ - защита независимости и суверенитета Украины.
Президент Зеленский заявил, что для того, чтобы российский террор проиграл, необходимо обеспечить все форматы украинской силы, включая экономическую стабильность, давление партнеров на россию и как можно более сильную глобальную консолидацию.
Зеленский и президент Швейцарии Амхерд обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии в июне, продолжив работу над реализацией Формулы мира, основанной на предыдущих встречах советников по национальной безопасности.
Украинские фристайлисты Ангелина Брыкина и Максим Кузнецов выиграли общий зачет Кубка Европы по акробатике в швейцарском Айроло.
Украинские сноубордистки Аннамари Данча и Надежда Гапатина завоевали золотую и бронзовую медали соответственно на этапе Кубка Европы по сноубордингу в Давосе, Швейцария.
Украинский двухместный экипаж в составе Наташи Хитренко и Виктории Коваль завершил сезон на первом месте в общем зачете юниорского чемпионата мира 2023/24.
Новый министр обороны Китая Дун Цзюнь выразил поддержку россии в украинском вопросе во время своих первых переговоров с министром обороны россии Сергеем Шойгу.
Украинская фехтовальщица Дарья Варфоломеева завоевала свою первую в карьере бронзовую медаль на турнире Гран-при в Давосе, победив в своих поединках двукратного олимпийского призера и действующую чемпионку мира.
После того, как у самолета Boeing 737 Max над Орегоном отвалилась дверь аварийного выхода, компания Boeing отозвала свой запрос на получение исключения из правил безопасности от FAA, чтобы разрешить поставки и полеты новой модели 737-7 Max.