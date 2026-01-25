Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома об участии президента Израиля Герцога в Совете мира - Axios

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома разрешить президенту Ицхаку Герцогу принять участие в церемонии запуска Совета мира в Давосе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Белый дом направил приглашения 58 странам, включая Израиль, присоединиться к Совету мира. В приглашении отмечалось, что каждая страна может направить на мероприятие своего главу государства или правительства, или уполномоченного представителя.

В то же время Нетаньяху не поехал на Всемирный экономический форум в Давосе из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом. Но президент Израиля Ицхак Герцог принял участие в мероприятии.

Как сообщает Axios, между высокопоставленными чиновниками Белого дома и Нетаньяху и его помощниками состоялось несколько телефонных разговоров. Некоторые из них были "напряженными и сложными", говорится в публикации.

Кроме того, сообщается, что окружение Трампа, а именно - его зять Джаред Кушнер и спецпредставитель Стив Виткофф - предпочли сосредоточить свое давление на Нетаньяху относительно открытия пограничного перехода Рафах между Египтом и Сектором Газа, а не на участии Герцога в церемонии.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял приглашение президента США Дональда Трампа вступить в Совет мира

Еще раньше Дональд Трамп предположил, что предложенный им "Совет мира" может заменить "неэффективную" Организацию Объединенных Наций.