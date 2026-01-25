Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома об участии президента Израиля Герцога в Совете мира - Axios

$43.170.00
24 января, 18:16 • 16576 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 33807 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 29471 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 38752 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 37567 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 47902 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 44620 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35496 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29594 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 73344 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Встреча Зеленского с путиным может состояться уже в ближайшее время - Axios24 января, 22:28 • 10141 просмотра
Атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов25 января, 00:06 • 10573 просмотра
"Очень конструктивные": Виткофф прокомментировал трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США25 января, 00:41 • 14477 просмотра
Жилые дома и критическая инфраструктура: из-за российских ударов в субботу повреждено 170 объектов - МВД25 января, 01:15 • 7820 просмотра
ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-судье Тандыру компенсацию за содержание в СИЗО03:35 • 11129 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 73344 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 86628 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 100125 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 93982 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 94968 просмотра
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Европа
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 16104 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 16581 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 33280 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 33849 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 46894 просмотра
Отопление
Техника
9К720 Искандер
Шахед-136
Социальная сеть

Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома об участии президента Израиля Герцога в Совете мира - Axios

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал Белому дому в разрешении президенту Ицхаку Герцогу принять участие в церемонии запуска Совета мира в Давосе. Нетаньяху не поехал на Всемирный экономический форум из-за ордера на арест.

Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома об участии президента Израиля Герцога в Совете мира - Axios

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома разрешить президенту Ицхаку Герцогу принять участие в церемонии запуска Совета мира в Давосе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Белый дом направил приглашения 58 странам, включая Израиль, присоединиться к Совету мира. В приглашении отмечалось, что каждая страна может направить на мероприятие своего главу государства или правительства, или уполномоченного представителя.

В то же время Нетаньяху не поехал на Всемирный экономический форум в Давосе из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом. Но президент Израиля Ицхак Герцог принял участие в мероприятии.

Как сообщает Axios, между высокопоставленными чиновниками Белого дома и Нетаньяху и его помощниками состоялось несколько телефонных разговоров. Некоторые из них были "напряженными и сложными", говорится в публикации.

Кроме того, сообщается, что окружение Трампа, а именно - его зять Джаред Кушнер и спецпредставитель Стив Виткофф - предпочли сосредоточить свое давление на Нетаньяху относительно открытия пограничного перехода Рафах между Египтом и Сектором Газа, а не на участии Герцога в церемонии.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял приглашение президента США Дональда Трампа вступить в Совет мира

Еще раньше Дональд Трамп предположил, что предложенный им "Совет мира" может заменить "неэффективную" Организацию Объединенных Наций.

Евгений Устименко

