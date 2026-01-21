$43.180.08
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 25658 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 46726 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 41586 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 67379 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 38850 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 58181 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 26753 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29802 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 27444 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Нетаньягу приєднається до Ради миру Трампа, яка може замінити ООН

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу погодився приєднатися до Ради миру, створюваної президентом США Дональдом Трампом. Ця Рада позиціонується як конкурент ООН, хоча спочатку мала керувати відновленням Сектора Гази.

Нетаньягу приєднається до Ради миру Трампа, яка може замінити ООН

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прийняв запрошення президента США Дональда Трампа вступити до Ради миру. Про це повідомляє УНН з посиланням на haaretz.com.

Деталі

Про створення Ради миру було оголошено в п'ятницю минулого тижня, а офіційна церемонія її відкриття відбудеться в четвер на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

Статут ради свідчить про те, що Трамп почав позиціонувати її як конкурента Організації Об'єднаних Націй, незважаючи на те, що спочатку вона була створена з метою управління відновленням Сектора Гази. У документі Газа не згадується безпосередньо.

Як повідомляють ЗМІ, запрошення отримали близько шістдесяти країн, і дванадцять з них висловили зацікавленість у приєднанні. Серед країн Близького Сходу Об'єднані Арабські Емірати, Катар і Марокко оголосили, що приєднаються до Ради миру. Регіональні джерела також очікують, що до неї приєднаються Туреччина та Єгипет.

Водночас Нетаньягу заявив у понеділок у своїй промові в Кнесеті, що Ізраїль не згоден із позицією США і не прийме присутність турецьких або катарських солдатів у Секторі Газа.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп припустив, що запропонована ним "Рада миру" може замінити "неефективну" Організацію Об'єднаних Націй.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Марокко
Дональд Трамп
Катар
Беньямін Нетаньягу
Об'єднані Арабські Емірати
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет