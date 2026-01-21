Нетаньягу приєднається до Ради миру Трампа, яка може замінити ООН

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прийняв запрошення президента США Дональда Трампа вступити до Ради миру. Про це повідомляє УНН з посиланням на haaretz.com.

Деталі

Про створення Ради миру було оголошено в п'ятницю минулого тижня, а офіційна церемонія її відкриття відбудеться в четвер на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

Статут ради свідчить про те, що Трамп почав позиціонувати її як конкурента Організації Об'єднаних Націй, незважаючи на те, що спочатку вона була створена з метою управління відновленням Сектора Гази. У документі Газа не згадується безпосередньо.

Як повідомляють ЗМІ, запрошення отримали близько шістдесяти країн, і дванадцять з них висловили зацікавленість у приєднанні. Серед країн Близького Сходу Об'єднані Арабські Емірати, Катар і Марокко оголосили, що приєднаються до Ради миру. Регіональні джерела також очікують, що до неї приєднаються Туреччина та Єгипет.

Водночас Нетаньягу заявив у понеділок у своїй промові в Кнесеті, що Ізраїль не згоден із позицією США і не прийме присутність турецьких або катарських солдатів у Секторі Газа.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп припустив, що запропонована ним "Рада миру" може замінити "неефективну" Організацію Об'єднаних Націй.