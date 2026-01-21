$43.180.08
Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа, который может заменить ООН

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился присоединиться к Совету мира, создаваемому президентом США Дональдом Трампом. Этот Совет позиционируется как конкурент ООН, хотя изначально должен был руководить восстановлением Сектора Газа.

Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа, который может заменить ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял приглашение президента США Дональда Трампа вступить в Совет мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на haaretz.com.

Детали

О создании Совета мира было объявлено в пятницу на прошлой неделе, а официальная церемония его открытия состоится в четверг на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Устав совета свидетельствует о том, что Трамп начал позиционировать его как конкурента Организации Объединенных Наций, несмотря на то, что изначально он был создан с целью управления восстановлением Сектора Газа. В документе Газа не упоминается напрямую.

Как сообщают СМИ, приглашения получили около шестидесяти стран, и двенадцать из них выразили заинтересованность в присоединении. Среди стран Ближнего Востока Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Марокко объявили, что присоединятся к Совету мира. Региональные источники также ожидают, что к нему присоединятся Турция и Египет.

В то же время Нетаньяху заявил в понедельник в своей речи в Кнессете, что Израиль не согласен с позицией США и не примет присутствие турецких или катарских солдат в Секторе Газа.

Напомним

Президент США Дональд Трамп предположил, что предложенный им "Совет мира" может заменить "неэффективную" Организацию Объединенных Наций.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Организация Объединенных Наций
Марокко
Дональд Трамп
Катар
Биньямин Нетаньяху
Объединенные Арабские Эмираты
Турция
Соединённые Штаты
Египет