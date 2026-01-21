Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа, который может заменить ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял приглашение президента США Дональда Трампа вступить в Совет мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на haaretz.com.

Детали

О создании Совета мира было объявлено в пятницу на прошлой неделе, а официальная церемония его открытия состоится в четверг на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Устав совета свидетельствует о том, что Трамп начал позиционировать его как конкурента Организации Объединенных Наций, несмотря на то, что изначально он был создан с целью управления восстановлением Сектора Газа. В документе Газа не упоминается напрямую.

Как сообщают СМИ, приглашения получили около шестидесяти стран, и двенадцать из них выразили заинтересованность в присоединении. Среди стран Ближнего Востока Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Марокко объявили, что присоединятся к Совету мира. Региональные источники также ожидают, что к нему присоединятся Турция и Египет.

В то же время Нетаньяху заявил в понедельник в своей речи в Кнессете, что Израиль не согласен с позицией США и не примет присутствие турецких или катарских солдат в Секторе Газа.

Напомним

Президент США Дональд Трамп предположил, что предложенный им "Совет мира" может заменить "неэффективную" Организацию Объединенных Наций.