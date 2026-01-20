Дональд Трамп запропонував "Раду миру" як потенційну заміну "неефективній" ООН

Президент США Дональд Трамп припустив, що запропонована ним "Рада миру" може замінити "неефективну" Організацію Об'єднаних Націй. Виступаючи перед журналістами у Білому домі у вівторок, він водночас стверджував, що багаторічна міжнародна структура все ще може бути корисною для його миротворчих зусиль. Про це пише УНН.

Деталі

ООН просто не дуже допомогла. Я великий шанувальник потенціалу ООН, але вона ніколи не виправдовувала свій потенціал. Ви повинні дозволити ООН продовжувати свою діяльність, бо потенціал дуже великий – заявив Трамп перед від’їздом на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Дипломатична ініціатива та опір союзників

Трамп пояснив, що хотів би, щоб "нам не потрібна була рада миру", але додав: "З усіма війнами, які я врегулював, Організація Об'єднаних Націй ніколи не допомагала мені в жодній війні".

Ця ініціатива, яка є ключовим елементом його плану з 20 пунктів щодо встановлення миру в Газі, викликає значний опір з боку лідерів країн "Великої сімки". Попри сподівання Трампа провести церемонію підписання статуту ради вже цього четверга у Швейцарії, реалізація плану залишається під питанням. Деякі ключові союзники відверто відмовилися від участі, що викликало різку реакцію президента.

Суперечки навколо складу та повноважень

Занепокоєння викликає і склад майбутньої ради. Трамп підтвердив, що запросив до неї лідера росії володимира путіна, хоча США наразі намагаються виступати посередником у припиненні війни в Україні. Багато країн побоюються, що мандат ради вийде далеко за межі відбудови Гази, створивши конкуруючу структуру для ООН.

Речник ООН Фархан Хак наголосив, що Рада Безпеки уповноважила нову структуру працювати лише щодо Гази.

Нам потрібно буде детально розглянути, ким стане Рада миру після її фактичного створення, щоб знати, які в нас будуть з нею стосунки – зазначив він.

Навіть традиційні союзники висловлюють скепсис. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розкритикував план, заявивши, що деталі роботи ради не були узгоджені з його країною.

