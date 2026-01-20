Україну запросили до Ради миру Трампа: Зеленський відповів, чи можлива співпраця з рф і білоруссю

Україна отримала запрошення долучитися до Ради миру, ініціатором створення якої є президент США Дональд Трамп. Разом з тим складно уявити членство в цій організації з росією і білоруссю - двома сусідніми державами, що спільно почали війну проти України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання українських ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Запрошення ми отримали. Дипломати працюють над цим запрошенням. росія наш ворог, білорусь їх союзник. Чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з росією можемо бути разом в тій чи іншій раді. І це не стосується цієї ради миру. Просто росія - це про "раду війни". І білорусь разом з ними. А саме режим лукашенка - заявив Зеленський.

Нагадаємо

