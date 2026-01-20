$43.180.08
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 2634 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 7196 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 11089 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 12539 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 12445 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 32744 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 63836 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 50876 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 49757 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
Україну запросили до Ради миру Трампа: Зеленський відповів, чи можлива співпраця з рф і білоруссю

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Україна отримала запрошення приєднатися до Ради миру, ініційованої Дональдом Трампом. Президент Зеленський вважає складним членство в ній разом з росією та білоруссю, які є ворогами.

Україна отримала запрошення долучитися до Ради миру, ініціатором створення якої є президент США Дональд Трамп. Разом з тим складно уявити членство в цій організації з росією і білоруссю - двома сусідніми державами, що спільно почали війну проти України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання українських ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Запрошення ми отримали. Дипломати працюють над цим запрошенням. росія наш ворог, білорусь їх союзник. Чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з росією можемо бути разом в тій чи іншій раді. І це не стосується цієї ради миру. Просто росія - це про "раду війни". І білорусь разом з ними. А саме режим лукашенка

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський доручив військовим проінформувати партнерів про зміну тактики рф та особливе спрямування атак на енергетику.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Електроенергія
Білорусь
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна