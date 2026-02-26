Сі Цзіньпін висловився за "рівну участь усіх сторін" у переговорах про мир в Україні на тлі закликів Мерца вплинути на москву

Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі із одним з лідерів країн ЄС, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Пекіні заявив, що в переговорах про мир в Україні необхідно забезпечити рівну участь усіх сторін, пише УНН з посиланням на МЗС КНР.

Два лідери обмінялися думками щодо кризи в Україні (так Пекін називає війну - ред.). Сі Цзіньпін детальніше висловив принципову позицію Китаю, зазначивши, що ключовим є наполягання на пошуку рішень шляхом діалогу та переговорів. Необхідно забезпечити рівну участь усіх сторін для зміцнення основи миру; врахування законних інтересів усіх сторін для посилення волі до миру; та забезпечення досягнення спільної безпеки для побудови міцної мирної архітектури - повідомили у МЗС Китаю за підсумками зустрічі.

Як зазначає dpa, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу закликав китайський уряд використати свій вплив у москві, щоб припинити війну росії в Україні.

Сигнали з Китаю сприймаються дуже серйозно в москві, заявив Мерц у Пекіні після переговорів з головою Сі Цзіньпіном та прем'єром Держради КНР Лі Цяном.

"Це стосується як слів, так і справ, - сказав Мерц. - Я хотів би виразно привітати зобов'язання Китаю щодо миру в регіоні, яке я почув сьогодні".

Як зауважує видання, за даними китайського уряду, Сі висловився на підтримку переговорів для досягнення рішення під час зустрічі з Мерцем, однак він знову утримався від прямого звинувачення росії, заявивши, що всі сторони повинні бути залучені на рівних умовах, а їхні законні занепокоєння повинні бути враховані.

Німеччина давно критикує Пекін за збереження зовнішньо нейтральної позиції щодо війни росії в Україні.

"Якщо Сі Цзіньпін завтра скаже путіну зупинитися, то йому доведеться зупинитися післязавтра", - сказав німецький лідер у понеділок перед від'їздом до Китаю.

Пекін вважається найважливішим спонсором росії відтоді, як більшість західних країн розірвали зв'язки з москвою після повномасштабного вторгнення рф в Україну чотири роки тому.

Мерц прибув до столиці Китаю раніше в середу з дводенним інавгураційним візитом, де його зустріли з військовими почестями у Великому залі народних зборів.

