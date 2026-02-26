Сі Цзіньпін висловився за "рівну участь усіх сторін" у переговорах про мир в Україні на тлі закликів Мерца вплинути на москву

$43.260.03
50.970.04
ukenru
25 лютого, 19:42 • 13533 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 24811 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 22617 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 21091 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 18798 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 16121 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 31496 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 18950 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18146 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 37757 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
75%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Частка нафтогазових доходів рф у бюджеті знизиться до менш ніж 20% у 2026 році - СЗР25 лютого, 21:27 • 11060 перегляди
Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським25 лютого, 23:26 • 10045 перегляди
Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph26 лютого, 00:27 • 11332 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці01:25 • 9044 перегляди
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети02:22 • 5928 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 31496 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 37757 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 58016 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 67357 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 85711 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Олег Синєгубов
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 25041 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 28875 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 32550 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 34758 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 42752 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм

Сі Цзіньпін висловився за "рівну участь усіх сторін" у переговорах про мир в Україні на тлі закликів Мерца вплинути на москву

Київ • УНН

 • 112 перегляди

На зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Сі Цзіньпін заявив про необхідність рівної участі всіх сторін у переговорах щодо миру в Україні. Німецький канцлер закликав Китай використати свій вплив на Москву для припинення війни.

Сі Цзіньпін висловився за "рівну участь усіх сторін" у переговорах про мир в Україні на тлі закликів Мерца вплинути на москву

Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі із одним з лідерів країн ЄС, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Пекіні заявив, що в переговорах про мир в Україні необхідно забезпечити рівну участь усіх сторін, пише УНН з посиланням на МЗС КНР.

Два лідери обмінялися думками щодо кризи в Україні (так Пекін називає війну - ред.). Сі Цзіньпін детальніше висловив принципову позицію Китаю, зазначивши, що ключовим є наполягання на пошуку рішень шляхом діалогу та переговорів. Необхідно забезпечити рівну участь усіх сторін для зміцнення основи миру; врахування законних інтересів усіх сторін для посилення волі до миру; та забезпечення досягнення спільної безпеки для побудови міцної мирної архітектури

- повідомили у МЗС Китаю за підсумками зустрічі.

Як зазначає dpa, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу закликав китайський уряд використати свій вплив у москві, щоб припинити війну росії в Україні.

Сигнали з Китаю сприймаються дуже серйозно в москві, заявив Мерц у Пекіні після переговорів з головою Сі Цзіньпіном та прем'єром Держради КНР Лі Цяном.

"Це стосується як слів, так і справ, - сказав Мерц. - Я хотів би виразно привітати зобов'язання Китаю щодо миру в регіоні, яке я почув сьогодні".

Як зауважує видання, за даними китайського уряду, Сі висловився на підтримку переговорів для досягнення рішення під час зустрічі з Мерцем, однак він знову утримався від прямого звинувачення росії, заявивши, що всі сторони повинні бути залучені на рівних умовах, а їхні законні занепокоєння повинні бути враховані.

Німеччина давно критикує Пекін за збереження зовнішньо нейтральної позиції щодо війни росії в Україні.

"Якщо Сі Цзіньпін завтра скаже путіну зупинитися, то йому доведеться зупинитися післязавтра", - сказав німецький лідер у понеділок перед від'їздом до Китаю.

Пекін вважається найважливішим спонсором росії відтоді, як більшість західних країн розірвали зв'язки з москвою після повномасштабного вторгнення рф в Україну чотири роки тому.

Мерц прибув до столиці Китаю раніше в середу з дводенним інавгураційним візитом, де його зустріли з військовими почестями у Великому залі народних зборів.

Канцлер Німеччини Мерц розпочав візит до Китаю для переговорів щодо економіки та війни в Україні25.02.26, 10:02 • 4384 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Лі Цян
Пекін
Фрідріх Мерц
Німеччина
Сі Цзіньпін
Україна