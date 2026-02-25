$43.260.03
24 лютого, 18:45 • 12367 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 21474 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 18229 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 18169 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 15877 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 15247 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 15644 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13693 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 29113 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 14352 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Канцлер Німеччини Мерц розпочав візит до Китаю для переговорів щодо економіки та війни в Україні

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Фрідріх Мерц прибув до Пекіна для дводенного візиту, де обговорить справедливі економічні умови для німецьких компаній та допомогу Китаю у припиненні російсько-української війни. Він наголосив на важливості європейського контексту політики Німеччини щодо Китаю.

Канцлер Німеччини Мерц розпочав візит до Китаю для переговорів щодо економіки та війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрічається з вищими керівниками Китаю в середу на початку дводенного візиту. На порядку денному - справедливі економічні умови для німецьких компаній та допомога Китаю в припиненні повномасштабної російсько-української війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Літак німецького лідера приземлився в Пекіні в другій половині ранку 25 лютого. Перед відльотом він наголосив на важливості розміщення політики Німеччини щодо Китаю в європейському контексті.

Візит Мерца в Китай є наступним після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Після візиту в Китай у канцлера Німеччини запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

У своїх заявах перед від'їздом він підкреслив, що, попри всі розбіжності між Європою та Китаєм, "сьогодні великі глобальні політичні проблеми не можуть бути вирішені без участі Пекіна". Він зазначив, що для вирішення криз і воєн, включаючи російсько-українську, необхідна співпраця, а також додав, що "голос Пекіна чують, в тому числі в москві і Києві".

Додатково

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що двері до діалогу щодо російсько-української війни відкриті. Він закликав усі сторони скористатися можливістю для всеосяжної та тривалої мирної угоди.

Нагадаємо

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував підхід Дональда Трампа до війни рф проти України. Він заявив, що дії Трампа могли зміцнити впевненість путіна та ускладнити переговори.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Ван Ї (політик)
Ассошіейтед Прес
Кір Стармер
Пекін
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Борис Пісторіус
Франція
Велика Британія
Європа
Німеччина
Китай
Україна
Київ