Канцлер Німеччини Мерц розпочав візит до Китаю для переговорів щодо економіки та війни в Україні
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрічається з вищими керівниками Китаю в середу на початку дводенного візиту. На порядку денному - справедливі економічні умови для німецьких компаній та допомога Китаю в припиненні повномасштабної російсько-української війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
Літак німецького лідера приземлився в Пекіні в другій половині ранку 25 лютого. Перед відльотом він наголосив на важливості розміщення політики Німеччини щодо Китаю в європейському контексті.
Візит Мерца в Китай є наступним після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Після візиту в Китай у канцлера Німеччини запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
У своїх заявах перед від'їздом він підкреслив, що, попри всі розбіжності між Європою та Китаєм, "сьогодні великі глобальні політичні проблеми не можуть бути вирішені без участі Пекіна". Він зазначив, що для вирішення криз і воєн, включаючи російсько-українську, необхідна співпраця, а також додав, що "голос Пекіна чують, в тому числі в москві і Києві".
Додатково
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що двері до діалогу щодо російсько-української війни відкриті. Він закликав усі сторони скористатися можливістю для всеосяжної та тривалої мирної угоди.
Нагадаємо
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував підхід Дональда Трампа до війни рф проти України. Він заявив, що дії Трампа могли зміцнити впевненість путіна та ускладнити переговори.