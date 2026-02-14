Голова МЗС Китаю заявив, що "двері до діалогу" щодо війни в Україні відкриті
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що двері до діалогу щодо війни в Україні відкриті. Він закликав усі сторони скористатися можливістю для всеосяжної та тривалої мирної угоди.
Деталі
"Щодо кризи (так Пекін називає війну - ред.) в Україні - двері до діалогу, нарешті, відкриті. Усі зацікавленні сторони мають скористатися можливістю для всеосяжної, тривалої та обов’язкової мирної угоди, усунути корінні причини конфлікту і забезпечити тривалий мир і і стабільність у Європі", - заявив Ван Ї.
Нагадаємо
Голова МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Китай вирішив надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги.