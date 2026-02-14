Голова МЗС Китаю заявив, що "двері до діалогу" щодо війни в Україні відкриті

$42.990.00
51.030.00
ukenru
09:35 • 1100 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 2986 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
06:42 • 7066 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 21092 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 38841 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 34519 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 34662 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 61875 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 85792 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 66475 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
100%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів: головні акцентиVideo14 лютого, 00:46 • 5906 перегляди
Трамп відправив найбільший у світі авіаносець до Близького Сходу, щоб посилити тиск на Іран - The Guardian14 лютого, 01:20 • 5432 перегляди
Зеленський: Україна не програє, адміністрація Трампа зрозуміла цей сигнал14 лютого, 01:57 • 6354 перегляди
Я молодший за путіна, це важливо, у нього не дуже багато часу - Зеленський14 лютого, 03:08 • 4652 перегляди
Пісторіус: війна росії проти України не має нічого спільного з військовим конфліктом04:17 • 4062 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 61875 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 85792 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 58734 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 77108 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 118315 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Канада
Реклама
УНН Lite
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto08:54 • 894 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 10547 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 14038 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 36316 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 36102 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення

Голова МЗС Китаю заявив, що "двері до діалогу" щодо війни в Україні відкриті

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що двері до діалогу щодо війни в Україні відкриті. Він закликав усі сторони скористатися можливістю для всеосяжної та тривалої мирної угоди.

Голова МЗС Китаю заявив, що "двері до діалогу" щодо війни в Україні відкриті

Двері до діалогу щодо війни рф проти України відкриті, і всі зацікавлені сторони мають скористатися можливістю для всеосяжної, тривалої та обов'язкової мирної угоди, заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

Деталі

"Щодо кризи (так Пекін називає війну - ред.) в Україні - двері до діалогу, нарешті, відкриті. Усі зацікавленні сторони мають скористатися можливістю для всеосяжної, тривалої та обов’язкової мирної угоди, усунути корінні причини конфлікту і забезпечити тривалий мир і і стабільність у Європі", - заявив Ван Ї.

Нагадаємо

Голова МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Китай вирішив надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги.

Алла Кіосак

ПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Ван Ї (політик)
Європа
Китай
Україна