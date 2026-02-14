Голова МЗС Китаю заявив, що "двері до діалогу" щодо війни в Україні відкриті

Двері до діалогу щодо війни рф проти України відкриті, і всі зацікавлені сторони мають скористатися можливістю для всеосяжної, тривалої та обов'язкової мирної угоди, заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

Деталі

"Щодо кризи (так Пекін називає війну - ред.) в Україні - двері до діалогу, нарешті, відкриті. Усі зацікавленні сторони мають скористатися можливістю для всеосяжної, тривалої та обов’язкової мирної угоди, усунути корінні причини конфлікту і забезпечити тривалий мир і і стабільність у Європі", - заявив Ван Ї.

Нагадаємо

Голова МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Китай вирішив надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги.