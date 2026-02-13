$42.990.04
Ексклюзив
10:00 • 6872 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 11797 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 13979 перегляди
12 лютого, 13:47 • 50399 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 28083 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 53657 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 38114 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 50399 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 35770 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 27682 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 28526 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Китай надасть Україні пакет гуманітарної енергетичної допомоги - Сибіга

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Голова МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Китай вирішив надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги.

Китай надасть Україні пакет гуманітарної енергетичної допомоги - Сибіга

Голова МЗС Андрій Сибіга провів у Мюнхені двосторонні переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, за підсумками якого оголосив про рішення КНР надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги, пише УНН.

Деталі

"У Мюнхені я мав змістовну і продуктивну зустріч з главою МЗС Китаю Ван Ї. Ми зосередилися на шляхах розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності. Я підтвердив зацікавленість України у контактах з Китаєм на найвищому рівні. Ми обговорили мирні зусилля та важливу роль Китаю у сприянні припиненню війни", - повідомив Сибіга у X.

Зі слів голови МЗС, він "поінформував китайського колегу про ситуацію на фронті, російські атаки на нашу енергетичну систему та збитки, завдані китайським компаніям внаслідок російських ударів"

"Я вдячний за рішення Пекіна надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги", - зазначив Сибіга.

Він також повідомив, що "запросив міністра Ван Ї відвідати Україну і подякував йому за запрошення відвідати Китай".

Юлія Шрамко

