Китай надасть Україні пакет гуманітарної енергетичної допомоги - Сибіга
Київ • УНН
Голова МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Китай вирішив надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги.
Голова МЗС Андрій Сибіга провів у Мюнхені двосторонні переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, за підсумками якого оголосив про рішення КНР надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги, пише УНН.
Деталі
"У Мюнхені я мав змістовну і продуктивну зустріч з главою МЗС Китаю Ван Ї. Ми зосередилися на шляхах розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності. Я підтвердив зацікавленість України у контактах з Китаєм на найвищому рівні. Ми обговорили мирні зусилля та важливу роль Китаю у сприянні припиненню війни", - повідомив Сибіга у X.
Зі слів голови МЗС, він "поінформував китайського колегу про ситуацію на фронті, російські атаки на нашу енергетичну систему та збитки, завдані китайським компаніям внаслідок російських ударів"
"Я вдячний за рішення Пекіна надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги", - зазначив Сибіга.
Він також повідомив, що "запросив міністра Ван Ї відвідати Україну і подякував йому за запрошення відвідати Китай".
