Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 3082 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 4088 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 5214 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 15712 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 23873 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 18778 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22002 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35662 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 51067 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
Трамп провів "чудову телефонну розмову" із лідером Китаю. Говорили й про війну в Україні

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Президент США вірить, що протягом наступних трьох років буде досягнуто багато позитивних результатів, пов'язаних з президентом Сі Цзіньпіном та Китайською Народною Республікою.

Трамп провів "чудову телефонну розмову" із лідером Китаю. Говорили й про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів "чудову телефонну розмову" із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Серед тем - торгівля, війна в Україні, ситуація в Ірані та багато іншого, передає УНН.

Я щойно завершив чудову телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Це була довга та ґрунтовна розмова, під час якої обговорювалося багато важливих тем, зокрема торгівля, військові питання, квітнева поїздка до Китаю (якої я дуже чекаю!), Тайвань, війна між росією та Україною, поточна ситуація з Іраном, купівля нафти та газу Китаєм у Сполучених Штатів, розгляд Китаєм можливості закупівлі додаткової сільськогосподарської продукції, включаючи збільшення кількості сої до 20 мільйонів тонн на поточний сезон (вони зобов'язалися до 25 мільйонів тонн на наступний сезон!), постачання двигунів для літаків та багато інших тем, усі дуже позитивні! 

- повідомив Трамп.

путін і Сі Цзіньпін назвали відносини своїх країн "зразковими" - Bloomberg04.02.26, 15:47 • 2024 перегляди

За словами президента США, відносини з Китаєм, і його особисті стосунки з президентом Сі Цзіньпіном, надзвичайно добрі, і "ми обидва розуміємо, наскільки важливо зберегти їх".

Я вірю, що протягом наступних трьох років мого президентства буде досягнуто багато позитивних результатів, пов'язаних з президентом Сі Цзіньпіном та Китайською Народною Республікою!

- резюмував Трамп.

Канада не планує укладати угоду про вільну торгівлю з Китаєм на тлі митних погроз Трампа25.01.26, 19:50 • 6393 перегляди

Антоніна Туманова

