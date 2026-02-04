Трамп провів "чудову телефонну розмову" із лідером Китаю. Говорили й про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів "чудову телефонну розмову" із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Серед тем - торгівля, війна в Україні, ситуація в Ірані та багато іншого, передає УНН.

Я щойно завершив чудову телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Це була довга та ґрунтовна розмова, під час якої обговорювалося багато важливих тем, зокрема торгівля, військові питання, квітнева поїздка до Китаю (якої я дуже чекаю!), Тайвань, війна між росією та Україною, поточна ситуація з Іраном, купівля нафти та газу Китаєм у Сполучених Штатів, розгляд Китаєм можливості закупівлі додаткової сільськогосподарської продукції, включаючи збільшення кількості сої до 20 мільйонів тонн на поточний сезон (вони зобов'язалися до 25 мільйонів тонн на наступний сезон!), постачання двигунів для літаків та багато інших тем, усі дуже позитивні! - повідомив Трамп.

За словами президента США, відносини з Китаєм, і його особисті стосунки з президентом Сі Цзіньпіном, надзвичайно добрі, і "ми обидва розуміємо, наскільки важливо зберегти їх".

Я вірю, що протягом наступних трьох років мого президентства буде досягнуто багато позитивних результатів, пов'язаних з президентом Сі Цзіньпіном та Китайською Народною Республікою!

- резюмував Трамп.

