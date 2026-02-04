$43.190.22
путін і Сі Цзіньпін назвали відносини своїх країн "зразковими" - Bloomberg

Київ • УНН

 • 52 перегляди

володимир путін і Сі Цзіньпін оцінили відносини між своїми країнами як "зразкові" під час перших прямих переговорів цього року. Обсяг двосторонньої торгівлі перевищив 200 мільярдів доларів три роки поспіль.

російський диктатор володимир путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін під час перших прямих переговорів цього року оцінили відносини між своїми країнами як "зразкові". Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Відповідаючи на питання російських "змі", диктатор заявив: хоча торік обсяг двосторонньої торгівлі дещо скоротився, він "зі значним відривом" перевищив 200 мільярдів доларів впродовж трьох років поспіль.

Водночас, за даними китайської митниці, загальний обсяг російсько-китайської торгівлі між у 2025 році становив 228 мільярдів доларів. Це на 6,9% менше, ніж у попередньому році.

Під час телефонної розмови, яка тривала майже півтори години, лідери двох країн також обговорили війну Кремля в Україні та зростання напруженості між США та Іраном, а також ситуацію навколо Венесуели та Куби, повідомив російським "медіа" помічник путіна юрій ушаков.

Останній раз путін і Сі Цзіньпін зустрілися у вересні на саміті Шанхайської організації співробітництва в Пекіні та на військовому параді, присвяченому перемозі у Другій світовій війні.

Нагадаємо

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав до досягнення китайським юанем рівня світової резервної валюти.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Куба
Bloomberg
Венесуела
Пекін
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран