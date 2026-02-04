путін і Сі Цзіньпін назвали відносини своїх країн "зразковими" - Bloomberg
Київ • УНН
володимир путін і Сі Цзіньпін оцінили відносини між своїми країнами як "зразкові" під час перших прямих переговорів цього року. Обсяг двосторонньої торгівлі перевищив 200 мільярдів доларів три роки поспіль.
російський диктатор володимир путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін під час перших прямих переговорів цього року оцінили відносини між своїми країнами як "зразкові". Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Відповідаючи на питання російських "змі", диктатор заявив: хоча торік обсяг двосторонньої торгівлі дещо скоротився, він "зі значним відривом" перевищив 200 мільярдів доларів впродовж трьох років поспіль.
Водночас, за даними китайської митниці, загальний обсяг російсько-китайської торгівлі між у 2025 році становив 228 мільярдів доларів. Це на 6,9% менше, ніж у попередньому році.
Під час телефонної розмови, яка тривала майже півтори години, лідери двох країн також обговорили війну Кремля в Україні та зростання напруженості між США та Іраном, а також ситуацію навколо Венесуели та Куби, повідомив російським "медіа" помічник путіна юрій ушаков.
Останній раз путін і Сі Цзіньпін зустрілися у вересні на саміті Шанхайської організації співробітництва в Пекіні та на військовому параді, присвяченому перемозі у Другій світовій війні.
Нагадаємо
Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав до досягнення китайським юанем рівня світової резервної валюти.