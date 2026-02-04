путин и Си Цзиньпин назвали отношения своих стран "образцовыми" - Bloomberg
владимир путин и Си Цзиньпин оценили отношения между своими странами как "образцовые" во время первых прямых переговоров в этом году. Объем двусторонней торговли превысил 200 миллиардов долларов три года подряд.
Детали
Отвечая на вопросы российских "СМИ", диктатор заявил: хотя в прошлом году объем двусторонней торговли несколько сократился, он "со значительным отрывом" превысил 200 миллиардов долларов в течение трех лет подряд.
В то же время, по данным китайской таможни, общий объем российско-китайской торговли в 2025 году составил 228 миллиардов долларов. Это на 6,9% меньше, чем в предыдущем году.
Во время телефонного разговора, который длился почти полтора часа, лидеры двух стран также обсудили войну кремля в Украине и рост напряженности между США и Ираном, а также ситуацию вокруг Венесуэлы и Кубы, сообщил российским "медиа" помощник путина юрий ушаков.
Последний раз путин и Си Цзиньпин встретились в сентябре на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Пекине и на военном параде, посвященном победе во Второй мировой войне.
Напомним
Лидер Китая Си Цзиньпин призвал к достижению китайским юанем уровня мировой резервной валюты.