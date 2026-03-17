СМИ сообщили о прямых контактах между США и Ираном, Тегеран это отрицает

Между представителями США и Ирана в последние дни якобы возобновился прямой канал связи. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с ситуацией, пишет УНН.

Детали

По словам источников, контакт происходил между специальным посланником США Стивом Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Речь идет преимущественно об обмене текстовыми сообщениями, в которых обсуждались вопросы прекращения войны.

Это могло стать первым известным прямым контактом между сторонами после начала войны более двух недель назад.

Иран отрицает контакты

После появления информации глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг сообщения. В соцсети X он заявил, что его последний контакт с Виткоффом состоялся еще до американского удара по Ирану.

Мой последний контакт с господином Виткоффом был до решения его работодателя уничтожить дипломатию очередным незаконным военным нападением на Иран. Утверждения об обратном направлены на то, чтобы ввести в заблуждение нефтетрейдеров и общественность - написал он.

В то же время американский чиновник заявил, что иранский министр говорит неправду и что именно иранская сторона первой инициировала контакт.

Позиция Вашингтона

В США отмечают, что не ведут переговоров с Ираном, хотя подтверждают наличие контактов. Президент Дональд Трамп ранее заявлял, что Тегеран пытается установить связь с американской стороной.

Они (Иран - ред.) хотят заключить сделку. Они разговаривают с нашими людьми, но мы даже не знаем, кто именно принимает решения - сказал Трамп журналистам.

По словам американских чиновников, Вашингтон не рассматривает требования Ирана относительно возможных "репараций", однако Белый дом не исключает заключения соглашения, которое позволило бы Ирану интегрироваться в мировую экономику и возобновить продажу нефти.

