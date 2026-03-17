Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
ЗМІ повідомили про прямі контакти між США та Іраном, Тегеран це заперечує

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Джерела повідомляють про обмін повідомленнями між Віткоффом та Арагчі щодо припинення війни. Іран заперечує зв'язок, звинувачуючи США у дезінформації.

ЗМІ повідомили про прямі контакти між США та Іраном, Тегеран це заперечує

Між представниками США та Ірану останніми днями нібито відновився прямий канал зв’язку. Про це повідомляє Axios з посиланням на американського чиновника та джерело, обізнане з ситуацією, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, контакт відбувався між спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Йдеться переважно про обмін текстовими повідомленнями, в яких обговорювалися питання припинення війни.

Це могло стати першим відомим прямим контактом між сторонами після початку війни понад два тижні тому.

Іран заперечує контакти

Після появи інформації глава МЗС Ірану Аббас Арагчі спростував повідомлення. У соцмережі X він заявив, що його останній контакт із Віткоффом відбувся ще до американського удару по Ірану.

Мій останній контакт з паном Віткоффом був до рішення його роботодавця знищити дипломатію черговим незаконним військовим нападом на Іран. Твердження про інше спрямовані на те, щоб ввести в оману нафтотрейдерів та громадськість

- написав він.

Водночас американський чиновник заявив, що іранський міністр говорить неправду і що саме іранська сторона першою ініціювала контакт.

Позиція Вашингтона

У США наголошують, що не ведуть переговорів з Іраном, хоча підтверджують наявність контактів. Президент Дональд Трамп раніше заявляв, що Тегеран намагається встановити зв’язок з американською стороною.

Вони (Іран - ред.) хочуть укласти угоду. Вони розмовляють з нашими людьми, але ми навіть не знаємо, хто саме приймає рішення

- сказав Трамп журналістам.

За словами американських чиновників, Вашингтон не розглядає вимоги Ірану щодо можливих "репарацій", однак Білий дім не виключає укладення угоди, яка дозволила б Ірану інтегруватися у світову економіку та відновити продаж нафти.

Трамп пророкує НАТО "погане майбутнє" через відмову допомогти з Іраном16.03.26, 05:06 • 11345 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Соціальна мережа
Дипломатка
Стів Віткофф
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Іран