Трамп предрекает НАТО "плохое будущее" из-за отказа помочь с Ираном

$44.1650.96
ukenru
Эксклюзив
15 марта, 18:40
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
15 марта, 17:46
Израиль готовит масштабную военную кампанию против Ирана на три недели - CNN
15 марта, 13:39
Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
15 марта, 10:18
Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
15 марта, 00:18
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
14 марта, 16:51
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
Эксклюзив
14 марта, 14:30
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
14 марта, 13:14
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
1.1м/с
75%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран "набивает себе цену" заявлениями о сотрудничестве с рф и Китаем - ЦПД15 марта, 17:04 • 11893 просмотра
Канада и страны Северной Европы договорились о совместном военном производстве15 марта, 17:23 • 12832 просмотра
путин никогда не хотел прекращать войну с Украиной - Зеленский15 марта, 18:29 • 6668 просмотра
СБУ задержала сотрудника НАБУ в Сумах - стали известны причины15 марта, 19:11 • 6086 просмотра
Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи лечится в резиденции путина после ударов США и Израиля - СМИ15 марта, 19:37 • 8420 просмотра
публикации
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 72380 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому14 марта, 13:14 • 68786 просмотра
Топ-10 рецептов полезных перекусов14 марта, 09:04 • 51952 просмотра
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo13 марта, 20:08 • 61832 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 65897 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Блогеры
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 28292 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 33194 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 39767 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 34349 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 48222 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Ручная граната
Boeing P-8 Poseidon

Трамп предрекает НАТО "плохое будущее" из-за отказа помочь с Ираном

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент США требует от союзников защиты Ормузского пролива от мин и дронов. Трамп считает, что Европа должна помогать из-за зависимости от нефти.

Трамп предрекает НАТО "плохое будущее" из-за отказа помочь с Ираном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил, что НАТО столкнется с "очень плохим будущим", если союзники не помогут США в Иране. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, Европа и Китай значительно зависят от нефти из Персидского залива, тогда как США менее подвержены этому риску. При этом Трамп указал на необходимость совместных действий для защиты Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировой нефти.

Если не будет ответа или если он будет отрицательным, я думаю, что это будет очень плохо для будущего НАТО

- сказал президент США.

Он призвал союзников направить минные тральщики и военные команды для ликвидации "плохих игроков" вдоль иранского побережья, которые создают угрозу с помощью беспилотников и морских мин.

"Мы наносим им сильный удар. У них ничего не остается, кроме как создавать небольшие проблемы в проливе, но эти люди являются бенефициарами, и они должны помогать нам контролировать ситуацию", - добавил Трамп.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран готов заключить соглашение о прекращении огня, но Соединенные Штаты считают условия Тегерана "недостаточно хорошими".

Трамп потерял контроль над войной с Ираном и спровоцировал хаос - сенатор Крис Мерфи15.03.26, 08:03 • 7550 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
НАТО
Дональд Трамп
Европа
Китай
Соединённые Штаты
Иран