Трамп предрекает НАТО "плохое будущее" из-за отказа помочь с Ираном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил, что НАТО столкнется с "очень плохим будущим", если союзники не помогут США в Иране. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

По словам главы Белого дома, Европа и Китай значительно зависят от нефти из Персидского залива, тогда как США менее подвержены этому риску. При этом Трамп указал на необходимость совместных действий для защиты Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировой нефти.

Если не будет ответа или если он будет отрицательным, я думаю, что это будет очень плохо для будущего НАТО - сказал президент США.

Он призвал союзников направить минные тральщики и военные команды для ликвидации "плохих игроков" вдоль иранского побережья, которые создают угрозу с помощью беспилотников и морских мин.

"Мы наносим им сильный удар. У них ничего не остается, кроме как создавать небольшие проблемы в проливе, но эти люди являются бенефициарами, и они должны помогать нам контролировать ситуацию", - добавил Трамп.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран готов заключить соглашение о прекращении огня, но Соединенные Штаты считают условия Тегерана "недостаточно хорошими".

