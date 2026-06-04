В аэропорту Франкфурта-на-Майне произошла авария лайнера Boeing, есть пострадавшие - СМИ
Киев • УНН
Во Франкфурте Boeing 787 Dreamliner сломал переднее шасси во время парковки. Несколько сотрудников травмированы, самолет получил серьезные повреждения.
В аэропорту Франкфурта-на-Майне произошла авария лайнера Boeing, на борту находился только экипаж и наземный персонал, несколько сотрудников получили травмы, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Инцидент произошел сегодня днем: после того, как Boeing 787 Dreamliner припарковался у выхода на посадку, у самолета внезапно подломилось переднее шасси. Носовая часть провалилась на несколько метров, а кабина пилотов сильно ударилась о землю. По предварительным данным, самолету, который был практически новым, нанесен серьезный ущерб.
Пассажиров в момент аварии на борту не было — там находились только экипаж и наземный персонал аэропорта. По словам представителя авиакомпании Lufthansa, несколько сотрудников получили травмы, им оказана медицинская помощь.
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По данным FlightRadar24, сегодня самолет должен был вылететь из Франкфурта в Лос-Анджелес. Его построили в 2025 году и ввели в эксплуатацию только в феврале этого года. Была ли авария вызвана человеческой ошибкой или технической неисправностью, пока неизвестно.