В британском Девоне разбился вертолет Королевского флота
Киев • УНН
В Девоне разбился вертолет Королевского флота Великобритании. На месте работают экстренные службы, ведется расследование причин авиакатастрофы.
Вертолет Королевского военно-морского флота Великобритании разбился в поле в Девоне, сообщила полиция. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Как отмечает полиция Девона и Корнуолла, на месте происшествия работают службы экстренной помощи.
"Расследование инцидента продолжается, и мы будем сообщать новые подробности по мере их поступления", – добавил представитель полиции.
В Министерстве обороны впоследствии подтвердили, что это был вертолет Королевского флота.
Королевский флот сообщил, что авария произошла в среду, незадолго до 4 часов утра по местному времени.
"Проводится исследование, и на данный момент было бы неуместно давать дополнительные комментарии", – добавил представитель флота.
В районе развязки автомагистралей A386 и A30 в Соуртон-Кросс из-за инцидента было перекрыто несколько дорог.
В США в результате авиакатастрофы погибла команда по пиклболу - СМИ03.05.26, 15:05 • 4186 просмотров