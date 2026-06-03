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В британском Девоне разбился вертолет Королевского флота

Киев • УНН

 • 924 просмотра

В Девоне разбился вертолет Королевского флота Великобритании. На месте работают экстренные службы, ведется расследование причин авиакатастрофы.

В британском Девоне разбился вертолет Королевского флота

Вертолет Королевского военно-морского флота Великобритании разбился в поле в Девоне, сообщила полиция. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Как отмечает полиция Девона и Корнуолла, на месте происшествия работают службы экстренной помощи.

"Расследование инцидента продолжается, и мы будем сообщать новые подробности по мере их поступления", – добавил представитель полиции.

В Министерстве обороны впоследствии подтвердили, что это был вертолет Королевского флота.

Королевский флот сообщил, что авария произошла в среду, незадолго до 4 часов утра по местному времени.

"Проводится исследование, и на данный момент было бы неуместно давать дополнительные комментарии", – добавил представитель флота.

В районе развязки автомагистралей A386 и A30 в Соуртон-Кросс из-за инцидента было перекрыто несколько дорог. 

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Ольга Розгон

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