Трамп потерял контроль над войной с Ираном и спровоцировал хаос - сенатор Крис Мерфи

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

Сенатор Крис Мерфи заявил о просчетах Трампа относительно способности Ирана закрыть Ормузский пролив. Это угрожает глобальной рецессией и ростом цен на нефть.

Президент США Дональд Трамп потерял контроль над войной с Ираном. Об этом в соцсети Х написал сенатор от Демократической партии Крис Мерфи, сообщает УНН.

Детали

По его мнению, Трамп сильно просчитался в оценке способности Ирана нанести ответный удар, и регион погрузился в хаос. Кроме того, глава Белого дома ошибался, когда считал, что Иран не закроет Ормузский пролив, а теперь цены на нефть стремительно растут.

Если пролив останется закрытым, это приведет к глобальной рецессии. Возможно, уже слишком поздно. Первыми взлетели цены на бензин, но за ними последуют цены на продукты питания. Сейчас у Трампа нет плана по открытию пролива. И, возможно, такого плана и не существует

- отметил Мерфи.

По его словам, тысячи небольших дронов, скоростных катеров и мин, которые Иран использует для атак на танкеры, невозможно уничтожить по ряду причин: средств слишком много, они слишком разбросаны и хорошо спрятаны. В то же время сопровождение танкеров военно-морским флотом возможно, однако это сложнее, чем кажется.

Во-первых, для этого понадобится весь наш флот. Ежедневно в сопровождении нуждаются 100 танкеров. Во-вторых, если мы не сможем уничтожить мины и дроны, наши корабли тоже окажутся в опасности

- указал сенатор.

Он подчеркнул, что все эти последствия были вполне предсказуемы, и именно поэтому предшественники Трампа "не были настолько глупыми, чтобы начинать такую войну".

"Трамп потерял контроль над войной. Лучший выход для него сейчас – сократить потери и положить ей конец. Это единственный способ предотвратить еще большую катастрофу", - резюмировал Мерфи.

Контекст

Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой системы безопасности в Ормузском проливе. По его словам, страны, получающие нефть через Ормузский пролив, должны самостоятельно заботиться о безопасности этого пути при поддержке Вашингтона.

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа отвергла попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном.

Вадим Хлюдзинский

