Лидеры G7 призвали Трампа как можно скорее завершить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив - Axios
Киев • УНН
Страны Большой семерки призвали США завершить конфликт с Ираном из-за угрозы энергорынкам. Трамп заявил о близком поражении Тегерана и операции Epic Fury.
Лидеры стран "Большой семерки" во время видеоконференции призвали президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить войну с Ираном и восстановить безопасное движение через Ормузский пролив. Об этом пишет Axios со ссылкой на трех должностных лиц стран G7, которые были проинформированы о содержании разговора, передает УНН.
Детали
По данным издания, во время виртуальной встречи в среду союзники выразили обеспокоенность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и ее влияния на глобальные энергетические рынки.
Особое внимание лидеры уделили Ормузскому проливу – одному из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти. Из-за эскалации конфликта судоходство в этом районе было существенно ограничено, что вызвало рост напряжения на энергетических рынках.
Как отмечает Axios, в ответ Трамп заявил союзникам, что Иран якобы уже находится на грани поражения.
"Иран вот-вот сдастся", – сказал американский президент во время разговора.
Он также заявил, что военная операция США против Ирана, известная как "Epic Fury", якобы устранила угрозу для союзников.
"Я избавился от рака, который угрожал всем нам", – заявил Трамп.
В то же время президент США отметил, что сейчас в Тегеране нет четкого лидерства.
"Никто не знает, кто является лидером, поэтому нет человека, который мог бы объявить о капитуляции", – цитирует его Axios.
Белый дом пока не прокомментировал информацию о содержании этого разговора.
На фоне этого война на Ближнем Востоке приближается к двухнедельному рубежу и сопровождается интенсивными обменами ракетными и беспилотными ударами в регионе, что создает риски для мировых поставок энергоносителей.
