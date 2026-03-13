Лідери G7 закликали Трампа якнайшвидше завершити війну з Іраном і розблокувати Ормузьку протоку - Axios
Київ • УНН
Країни Великої сімки закликали США завершити конфлікт з Іраном через загрозу енергоринкам. Трамп заявив про близьку поразку Тегерана та операцію Epic Fury.
Лідери країн "Великої сімки" під час відеоконференції закликали президента США Дональда Трампа якнайшвидше завершити війну з Іраном та відновити безпечний рух через Ормузьку протоку. Про це пише Axios з посиланням на трьох посадовців країн G7, які були поінформовані про зміст розмови, передає УНН.
Деталі
За даними видання, під час віртуальної зустрічі у середу союзники висловили занепокоєння через загострення ситуації на Близькому Сході та її вплив на глобальні енергетичні ринки.
Особливу увагу лідери приділили Ормузькій протоці – одному з ключових маршрутів для світових поставок нафти. Через ескалацію конфлікту судноплавство у цьому районі було суттєво обмежене, що викликало зростання напруження на енергетичних ринках.
Як зазначає Axios, у відповідь Трамп заявив союзникам, що Іран нібито вже перебуває на межі поразки.
"Іран ось-ось здасться", – сказав американський президент під час розмови.
Він також заявив, що військова операція США проти Ірану, відома як "Epic Fury", нібито усунула загрозу для союзників.
"Я позбувся раку, який загрожував усім нам", – заявив Трамп.
Водночас президент США зазначив, що наразі у Тегерані немає чіткого лідерства.
"Ніхто не знає, хто є лідером, тому немає людини, яка могла б оголосити про капітуляцію", – цитує його Axios.
Білий дім поки не прокоментував інформацію про зміст цієї розмови.
На тлі цього війна на Близькому Сході наближається до двотижневого рубежу і супроводжується інтенсивними обмінами ракетними та безпілотними ударами в регіоні, що створює ризики для світових поставок енергоносіїв.
Нагадаємо
Президент США заявив про особливе передчуття щодо термінів конфлікту з Іраном. Трамп вважає що протистояння не триватиме довго.