Адміністрація Трамп відкинула пропозиції союзників щодо припинення війни з Іраном - ЗМІ
Київ • УНН
Адміністрація Трампа та Тегеран відмовилися від посередництва у конфлікті. Війна спричинила зупинку експорту нафти через закриття Ормузької протоки.
Адміністрація президента США Дональда Трампа відкинула спроби близькосхідних союзників розпочати дипломатичні переговори, спрямовані на припинення війни з Іраном, яка розпочалася два тижні тому з масованого американо-ізраїльського повітряного удару. Про це пише Reuters із посиланням на три джерела, знайомі із ситуацією, передає УНН.
Деталі
Іран, зі свого боку, відкинув можливість припинення вогню до закінчення ударів США та Ізраїлю, повідомили агентству Reuters два високопоставлені іранські джерела, додавши, що кілька країн намагалися виступити посередниками у врегулюванні конфлікту.
Видання зауважує, що відсутність інтересу з боку Вашингтона і Тегерана свідчить про те, що обидві сторони налаштовані на затяжний конфлікт, навіть незважаючи на те, що війна, що розширюється, призводить до жертв серед цивільного населення, а закриття Іраном Ормузької протоки призводить до різкого зростання цін на нафту.
Удари США по іранському острову Харг, головному нафтоекспортному вузлу країни, у п'ятницю ввечері наголосили на рішучості Трампа продовжити військовий наступ. Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї пообіцяв тримати Ормузьку протоку закритою і пригрозив посилити напади на сусідні країни.
Війна забрала життя понад 2000 людей, переважно в Ірані, і призвела до найбільшого в історії збою в постачанні нафти, оскільки морське сполучення в Ормузькій протоці, через яку транспортується п'ята частина світової нафти, повністю зупинилося.
