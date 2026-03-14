В Ірані заявили, що Ормузька протока "закрита тільки для ворогів"
Київ • УНН
Тегеран обмежив рух протокою для ворожих суден. Міністр Арагчі обіцяє удари по американських компаніях у разі атак на енергомережу Ірану.
Ормузька протока закрита тільки для танкерів та суден, що належать ворогам та противникам Ірану. Про це повідомляють Sky News із посиланням на іранські державні ЗМІ, передає УНН.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі пообіцяв атакувати об'єкти американських компаній у регіоні, якщо об'єктом нападу стане його енергетична інфраструктура.
Арагчі додав, що Іран діятиме обережно та уникатиме нападів на населені пункти.
