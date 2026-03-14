Трамп сподівається, що "багато країн" направлять військові кораблі для охорони Ормузської протоки
Київ • УНН
Дональд Трамп очікує залучення кораблів багатьох країн до охорони протоки. США планують бомбити берегову лінію та знищувати іранські військові судна.
Президент США Дональд Трамп стверджує у повідомленні на Truth Social, що "багато країн" направлять військові кораблі для охорони Ормузької протоки, передає УНН.
Деталі
Президент США каже, що сподівається, що серед них будуть Велика Британія, Китай, Франція, Японія, Південна Корея.
Тим часом Сполучені Штати безжально бомбитимуть берегову лінію і постійно збиватимуть іранські катери та кораблі. Так чи інакше, ми скоро отримаємо Ормузьку протоку
Іран не встановив міни: Трамп закликав нафтові танкери проходити через Ормузьку протоку11.03.26, 20:05 • 8370 переглядiв
Трамп заявив, що ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку03.03.26, 22:42 • 9003 перегляди