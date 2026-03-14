Трамп сподівається, що "багато країн" направлять військові кораблі для охорони Ормузської протоки

Президент США Дональд Трамп стверджує у повідомленні на Truth Social, що "багато країн" направлять військові кораблі для охорони Ормузької протоки, передає УНН.

Деталі

Президент США каже, що сподівається, що серед них будуть Велика Британія, Китай, Франція, Японія, Південна Корея.

Тим часом Сполучені Штати безжально бомбитимуть берегову лінію і постійно збиватимуть іранські катери та кораблі. Так чи інакше, ми скоро отримаємо Ормузьку протоку - наголосив Трамп.

