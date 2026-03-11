$43.860.0351.040.33
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Іран не встановив міни: Трамп закликав нафтові танкери проходити через Ормузьку протоку

Київ • УНН

Президент США повідомив про ліквідацію до 60 іранських суден за ніч. Трамп закликав танкери вільно проходити через "безпечну" Ормузьку протоку.

Іран не встановив міни: Трамп закликав нафтові танкери проходити через Ормузьку протоку

Президент Дональд Трамп заявив у середу, що, на його думку, Іран не зміг успішно встановити жодної міни в Ормузькій протоці і що США знищили "майже всі" їхні мінні судна, передає УНН із посиланням на CNN.

"Ми знищили майже всі їхні мінні судна за одну ніч", - сказав він, припустивши, що було атаковано до 60 іранських суден. "Майже весь їхній флот знищений".

Трамп також закликав нафтові танкери проходити через Ормузьку протоку, наполягаючи на її безпеці, незважаючи на напади на три судна в цьому водному шляху раніше того ж дня. Іран взяв на себе відповідальність за напад як мінімум на два з цих суден.

"Я думаю, їм слід використовувати протоку", - сказав Трамп.

Трамп пригрозив Ірану безпрецедентними військовим наслідками через мінування Ормузької протоки10.03.26, 22:09 • 4532 перегляди

Нагадаємо

Американські військові сили ліквідували 16 іранських суден, призначених для встановлення мін у районі Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світового експорту нафти. Центральне командування США (CENTCOM) оприлюднило відеокадри ударів після того, як Іран пообіцяв повністю зупинити відправлення нафти з регіону своїм ворогам, заявивши, що не дозволить вивезти "жодного літра".

Антоніна Туманова

Світ
Енергетика
Сутички
Центральне Командування Збройних сил США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран