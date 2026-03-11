Іран не встановив міни: Трамп закликав нафтові танкери проходити через Ормузьку протоку

Президент Дональд Трамп заявив у середу, що, на його думку, Іран не зміг успішно встановити жодної міни в Ормузькій протоці і що США знищили "майже всі" їхні мінні судна, передає УНН із посиланням на CNN.

"Ми знищили майже всі їхні мінні судна за одну ніч", - сказав він, припустивши, що було атаковано до 60 іранських суден. "Майже весь їхній флот знищений".

Трамп також закликав нафтові танкери проходити через Ормузьку протоку, наполягаючи на її безпеці, незважаючи на напади на три судна в цьому водному шляху раніше того ж дня. Іран взяв на себе відповідальність за напад як мінімум на два з цих суден.

"Я думаю, їм слід використовувати протоку", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Американські військові сили ліквідували 16 іранських суден, призначених для встановлення мін у районі Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світового експорту нафти. Центральне командування США (CENTCOM) оприлюднило відеокадри ударів після того, як Іран пообіцяв повністю зупинити відправлення нафти з регіону своїм ворогам, заявивши, що не дозволить вивезти "жодного літра".