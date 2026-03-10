Трамп пригрозив Ірану безпрецедентними військовим наслідками через мінування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не має повідомлень про те, що Іран встановлює вибухові міни в цьому стратегічно важливому водному шляху. Разом з тим він пригрозив безпрецедентними наслідками, якщо "міни все ж були встановлені і не будуть прибрані", передає УНН.

Якщо Іран встановив якісь міни в Ормузькій протоці, і у нас немає повідомлень про це, ми вимагаємо їх негайного знешкодження! Якщо з якоїсь причини міни були встановлені і не будуть негайно знешкоджені, військові наслідки для Ірану досягнуть небаченого рівня. Якщо ж, з іншого боку, вони знешкодять те, що могло бути встановлене, це буде величезним кроком у правильному напрямку!

- написав Трамп.

У Білому домі запевняють, що війна з Іраном призведе до зниження цін на бензин у "довгостроковій перспективі"

AP зауважує, що міни можуть унеможливити прохід танкерів через протоку, що може призвести до зростання цін на нафту та природний газ. Трамп чутливий до підвищення цін на енергоносії як до внутрішньополітичного питання, оскільки його економічний аргумент перед виборцями ґрунтується на підтримці низьких цін на бензин.

Видання нагадує, що через протоку проходить п'ята частина світових постачань нафти, ширина якої в найвужчому місці становить близько 33 кілометрів (21 миля).

Журналістка CBS News Дженніфер Якобс повідомила, що за даними розвідки США, Іран почав мінувати Ормузьку протоку, використовуючи невеликі судна, які можуть перевозити по 2–3 міни кожне.