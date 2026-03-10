$43.900.1750.710.17
Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными военными последствиями из-за минирования Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

Президент США предупредил Иран о военном ответе в случае установки мин в Ормузском проливе. Разведка уже зафиксировала начало минирования пути.

Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными военными последствиями из-за минирования Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет сообщений о том, что Иран устанавливает взрывные мины в этом стратегически важном водном пути. Вместе с тем он пригрозил беспрецедентными последствиями, если "мины все же были установлены и не будут убраны", передает УНН.

Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе, и у нас нет сообщений об этом, мы требуем их немедленного обезвреживания! Если по какой-то причине мины были установлены и не будут немедленно обезврежены, военные последствия для Ирана достигнут невиданного уровня. Если же, с другой стороны, они обезвредят то, что могло быть установлено, это будет огромным шагом в правильном направлении!

- написал Трамп.

В Белом доме уверяют, что война с Ираном приведет к снижению цен на бензин в "долгосрочной перспективе"10.03.26, 20:36 • 2436 просмотров

AP отмечает, что мины могут сделать невозможным проход танкеров через пролив, что может привести к росту цен на нефть и природный газ. Трамп чувствителен к повышению цен на энергоносители как к внутриполитическому вопросу, поскольку его экономический аргумент перед избирателями основывается на поддержании низких цен на бензин.

Издание напоминает, что через пролив проходит пятая часть мировых поставок нефти, ширина которого в самом узком месте составляет около 33 километров (21 миля).

Напомним

Журналистка CBS News Дженнифер Якобс сообщила, что по данным разведки США, Иран начал минировать Ормузский пролив, используя небольшие суда, которые могут перевозить по 2–3 мины каждое. 

Антонина Туманова

